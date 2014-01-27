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وزير الشؤون الإسلامية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

ثمّن حرص القيادة على الصحة واعتبره محل اعتزاز لكل مسلم

تلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد-19" في مقر مركز لقاحات كورونا بالرياض، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وأشاد "آل الشيخ" بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـفي توفير اللقاحات، والحرص على سلامة وصحة المواطن والمقيم، وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

ونوّه بالأعمال الإنسانية التي تقوم بها قيادة هذه البلاد المباركة في خدمة البشرية أجمع، ومن ذلك ما قدمته لكل البلدان والشعوب المُحتاجة لمواجهة جائحة كورونا، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي بأريحية، ولا ترجوا قيادة المملكة من هذا العمل سوى الأجر والمثوبة من عند الله، وهو محل فخر واعتزاز لكل مسلم.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أسمى آيات الشُكر للقيادة الرشيدة نظير ما قدّمت وتُقدم في سبيل مواجهة الجائحة، كما شكر جميع الطواقم الصحية التي تعمل ليل نهار لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

عبداللطيف آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الإسلامية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
سبق

تلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد-19" في مقر مركز لقاحات كورونا بالرياض، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وأشاد "آل الشيخ" بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـفي توفير اللقاحات، والحرص على سلامة وصحة المواطن والمقيم، وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

ونوّه بالأعمال الإنسانية التي تقوم بها قيادة هذه البلاد المباركة في خدمة البشرية أجمع، ومن ذلك ما قدمته لكل البلدان والشعوب المُحتاجة لمواجهة جائحة كورونا، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي بأريحية، ولا ترجوا قيادة المملكة من هذا العمل سوى الأجر والمثوبة من عند الله، وهو محل فخر واعتزاز لكل مسلم.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أسمى آيات الشُكر للقيادة الرشيدة نظير ما قدّمت وتُقدم في سبيل مواجهة الجائحة، كما شكر جميع الطواقم الصحية التي تعمل ليل نهار لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
01:16 PM
اخر تعديل
27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
02:59 PM

وزير الشؤون الإسلامية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

ثمّن حرص القيادة على الصحة واعتبره محل اعتزاز لكل مسلم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,016

تلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد-19" في مقر مركز لقاحات كورونا بالرياض، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وأشاد "آل الشيخ" بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـفي توفير اللقاحات، والحرص على سلامة وصحة المواطن والمقيم، وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

ونوّه بالأعمال الإنسانية التي تقوم بها قيادة هذه البلاد المباركة في خدمة البشرية أجمع، ومن ذلك ما قدمته لكل البلدان والشعوب المُحتاجة لمواجهة جائحة كورونا، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي بأريحية، ولا ترجوا قيادة المملكة من هذا العمل سوى الأجر والمثوبة من عند الله، وهو محل فخر واعتزاز لكل مسلم.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أسمى آيات الشُكر للقيادة الرشيدة نظير ما قدّمت وتُقدم في سبيل مواجهة الجائحة، كما شكر جميع الطواقم الصحية التي تعمل ليل نهار لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

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