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شاهد.. حملة لصيانة فوانيس الإنارة القديمة واستبدال التالف بصامطة

تنفذها بلدية مركز القفل وتستهدف شوارع وقرى خلال الفترة المسائية

تواصل بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، ممثلة في قسم الكهرباء، حملتها لصيانة الفوانيس القديمة واستبدال التالف منها؛ حيث تعمل فرقة الصيانة والكهرباء ببلدية القفل حالياً وخلال الفترة المسائية على صيانة أعمدة الإنارة والفوانيس بالطرق والشوارع واستبدال عدد من الفوانيس بقرية اللقية التابعة لمركز القفل؛ وذلك للارتقاء بالخدمات البلدية وإنارة شوارع المركز وقراه.

وأوضح رئيس بلدية القفل محمد حسن الحامظي، أن الحملة تهدف لصيانة جميع الفوانيس واستبدال التالف منها؛ لتحقيق أفضل مستوى من الجودة ومن أجل الحفاظ على الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لجهود البلدية في تطوير القرى التابعة للمركز وفق التقنيات الحديثة وتقديم أفضل الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. حملة لصيانة فوانيس الإنارة القديمة واستبدال التالف بصامطة
سبق

تواصل بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، ممثلة في قسم الكهرباء، حملتها لصيانة الفوانيس القديمة واستبدال التالف منها؛ حيث تعمل فرقة الصيانة والكهرباء ببلدية القفل حالياً وخلال الفترة المسائية على صيانة أعمدة الإنارة والفوانيس بالطرق والشوارع واستبدال عدد من الفوانيس بقرية اللقية التابعة لمركز القفل؛ وذلك للارتقاء بالخدمات البلدية وإنارة شوارع المركز وقراه.

وأوضح رئيس بلدية القفل محمد حسن الحامظي، أن الحملة تهدف لصيانة جميع الفوانيس واستبدال التالف منها؛ لتحقيق أفضل مستوى من الجودة ومن أجل الحفاظ على الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لجهود البلدية في تطوير القرى التابعة للمركز وفق التقنيات الحديثة وتقديم أفضل الخدمات.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
07:31 PM

شاهد.. حملة لصيانة فوانيس الإنارة القديمة واستبدال التالف بصامطة

تنفذها بلدية مركز القفل وتستهدف شوارع وقرى خلال الفترة المسائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تواصل بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، ممثلة في قسم الكهرباء، حملتها لصيانة الفوانيس القديمة واستبدال التالف منها؛ حيث تعمل فرقة الصيانة والكهرباء ببلدية القفل حالياً وخلال الفترة المسائية على صيانة أعمدة الإنارة والفوانيس بالطرق والشوارع واستبدال عدد من الفوانيس بقرية اللقية التابعة لمركز القفل؛ وذلك للارتقاء بالخدمات البلدية وإنارة شوارع المركز وقراه.

وأوضح رئيس بلدية القفل محمد حسن الحامظي، أن الحملة تهدف لصيانة جميع الفوانيس واستبدال التالف منها؛ لتحقيق أفضل مستوى من الجودة ومن أجل الحفاظ على الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لجهود البلدية في تطوير القرى التابعة للمركز وفق التقنيات الحديثة وتقديم أفضل الخدمات.

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