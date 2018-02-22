ضبط أكثر من 5 آلاف عدسة طبية مخالفة ومغشوشة داخل شقة بالمدينة

ضبطت "الغذاء والدواء"، اليوم، أكثر من 5 آلاف عدسة طبية مخالفة ومغشوشة، وذلك داخل شقة بالمدينة المنورة.
وقالت الهيئة إن عملية الضبط جاءت بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمنطقة.
ضبطت "الغذاء والدواء"، اليوم، أكثر من 5 آلاف عدسة طبية مخالفة ومغشوشة، وذلك داخل شقة بالمدينة المنورة.
وقالت الهيئة إن عملية الضبط جاءت بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمنطقة.
ضبطت "الغذاء والدواء"، اليوم، أكثر من 5 آلاف عدسة طبية مخالفة ومغشوشة، وذلك داخل شقة بالمدينة المنورة.
وقالت الهيئة إن عملية الضبط جاءت بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمنطقة.
ضبطت "الغذاء والدواء"، اليوم، أكثر من 5 آلاف عدسة طبية مخالفة ومغشوشة، وذلك داخل شقة بالمدينة المنورة.
وقالت الهيئة إن عملية الضبط جاءت بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمنطقة.