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"كبار العلماء" تهنئ القيادة بنجاح موسم الحج و"الماجد" ينوّه بالتوجيه الملكي

الأمين العام: أظهر مستوى القدرات التنظيمية للجهات المشاركة في خدمة الحجاج

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440.

ونوه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- لكل الجهات بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، الذي أظهر -بفضل الله- مستوى القدرات التنظيمية للجهات المشاركة في خدمة الحجاج التي مكّنتهم من أداء نسكهم بكل يُسر وسلامة وأمان؛ سائلًا الله أن يجزي ولاة أمرنا خيرًا، وسائر المشاركين في إنجاح موسم هذا العام، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين.

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"كبار العلماء" تهنئ القيادة بنجاح موسم الحج و"الماجد" ينوّه بالتوجيه الملكي
سبق

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440.

ونوه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- لكل الجهات بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، الذي أظهر -بفضل الله- مستوى القدرات التنظيمية للجهات المشاركة في خدمة الحجاج التي مكّنتهم من أداء نسكهم بكل يُسر وسلامة وأمان؛ سائلًا الله أن يجزي ولاة أمرنا خيرًا، وسائر المشاركين في إنجاح موسم هذا العام، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
08:24 AM

"كبار العلماء" تهنئ القيادة بنجاح موسم الحج و"الماجد" ينوّه بالتوجيه الملكي

الأمين العام: أظهر مستوى القدرات التنظيمية للجهات المشاركة في خدمة الحجاج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440.

ونوه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- لكل الجهات بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، الذي أظهر -بفضل الله- مستوى القدرات التنظيمية للجهات المشاركة في خدمة الحجاج التي مكّنتهم من أداء نسكهم بكل يُسر وسلامة وأمان؛ سائلًا الله أن يجزي ولاة أمرنا خيرًا، وسائر المشاركين في إنجاح موسم هذا العام، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين.

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