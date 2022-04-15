"المواصفات" تقرّر خفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية 30 %

لتصبح 350 ريالاً بدلاً من 500 ريال دعماً لتحسين مؤشر المملكة

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في اجتماعه رقم "174"، على خفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية بمعدل 30 %؛ لتصبح 350 ريالاً بدلاً من 500 ريال.

وقالت هيئة المواصفات: يأتي هذا القرار دعماً لتحسين مؤشر المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود، وسيعد نافذاً بدءاً من اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020م وفق توقيت المملكة العربية السعودية، والقرار لا يسري على الطلبات التي تحت الإجراء والمقدمة قبل الموعد المحدّد.

وأعلنت "الهيئة"، في وقت سابق، تماشياً مع الجهود الحكومية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، تمديد فترة صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو 2020 لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.

وأعلنت كذلك قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير، إلى ثلاث سنوات سابقة، دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.