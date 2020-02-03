النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. اعتقال صينية رفضت ارتداء قناع الوجه داخل متجر

وسط مخاوف كورونا

عَمِل رجال الأمن على إخراج امرأة بالقوة من أحد المتاجر الصينية، وطرحوها أرضًا، بعد رفضها ارتداء قناع الوجه الطبي؛ في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأظهرت لقطات فيديو تم تصويرها بالهاتف المحمول، الأربعاء الماضي، المتسوقة "تشيو"، وهي تقاوم ضابطين في ممر سوبرماركت بمدينة شنزن، بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

وأصدرت الحكومة المحلية في 26 يناير، قرارًا يفرض على السكان ارتداء قناع الوجه الطبي على مستوى المقاطعة؛ مما يجعل عدم ارتدائه في الأماكن العامة مخالفة يعاقب عليها القانون.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، رفضت "تشيو" (51 عامًا)، الامتثال للقانون المؤقت الذي يهدف إلى وقف انتشار الفيروس التاجي في ووهان، والذي أدى إلى مقتل 305 أشخاص وإصابة ما يقرب من 10000 شخص في البر الرئيسي للصين.

ووفقًا لموظفي السوبر ماركت؛ فإن عددًا من المتسوقين طلبوا من المرأة ارتداء قناع الوجه أو المغادرة؛ فنشب شجار بينها وبين بعض المتسوقين، وقيل إن "تشيو" بصقت على أحدهم قبل وصول رجال الأمن.

وتظهر "تشيو" في الفيديو وهي تركل ضباط الشرطة؛ مما اضطرهم لطرحها أرضًا.

وقالت السلطات: إن "تشيو" نُقلت إلى مستشفى كانغنينغ، وأكدت التحاليل عدم إصابتها بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يتم إخراجها من المستشفى، وتسليمها إلى شرطة شنتشن لمزيد من الاستجواب؛ لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت ستُسجن لرفضها ارتداء قناع طبي.

وصرّح متحدث باسم المتجر لوسائل الإعلام المحلية، بأنه يتم تطهير جميع المحلات مرة كل ساعتين وسط مخاوف كورونا.

فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. اعتقال صينية رفضت ارتداء قناع الوجه داخل متجر
سبق

عَمِل رجال الأمن على إخراج امرأة بالقوة من أحد المتاجر الصينية، وطرحوها أرضًا، بعد رفضها ارتداء قناع الوجه الطبي؛ في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأظهرت لقطات فيديو تم تصويرها بالهاتف المحمول، الأربعاء الماضي، المتسوقة "تشيو"، وهي تقاوم ضابطين في ممر سوبرماركت بمدينة شنزن، بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

وأصدرت الحكومة المحلية في 26 يناير، قرارًا يفرض على السكان ارتداء قناع الوجه الطبي على مستوى المقاطعة؛ مما يجعل عدم ارتدائه في الأماكن العامة مخالفة يعاقب عليها القانون.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، رفضت "تشيو" (51 عامًا)، الامتثال للقانون المؤقت الذي يهدف إلى وقف انتشار الفيروس التاجي في ووهان، والذي أدى إلى مقتل 305 أشخاص وإصابة ما يقرب من 10000 شخص في البر الرئيسي للصين.

ووفقًا لموظفي السوبر ماركت؛ فإن عددًا من المتسوقين طلبوا من المرأة ارتداء قناع الوجه أو المغادرة؛ فنشب شجار بينها وبين بعض المتسوقين، وقيل إن "تشيو" بصقت على أحدهم قبل وصول رجال الأمن.

وتظهر "تشيو" في الفيديو وهي تركل ضباط الشرطة؛ مما اضطرهم لطرحها أرضًا.

وقالت السلطات: إن "تشيو" نُقلت إلى مستشفى كانغنينغ، وأكدت التحاليل عدم إصابتها بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يتم إخراجها من المستشفى، وتسليمها إلى شرطة شنتشن لمزيد من الاستجواب؛ لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت ستُسجن لرفضها ارتداء قناع طبي.

وصرّح متحدث باسم المتجر لوسائل الإعلام المحلية، بأنه يتم تطهير جميع المحلات مرة كل ساعتين وسط مخاوف كورونا.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
10:13 AM

بالفيديو.. اعتقال صينية رفضت ارتداء قناع الوجه داخل متجر

وسط مخاوف كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
9,526

عَمِل رجال الأمن على إخراج امرأة بالقوة من أحد المتاجر الصينية، وطرحوها أرضًا، بعد رفضها ارتداء قناع الوجه الطبي؛ في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأظهرت لقطات فيديو تم تصويرها بالهاتف المحمول، الأربعاء الماضي، المتسوقة "تشيو"، وهي تقاوم ضابطين في ممر سوبرماركت بمدينة شنزن، بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

وأصدرت الحكومة المحلية في 26 يناير، قرارًا يفرض على السكان ارتداء قناع الوجه الطبي على مستوى المقاطعة؛ مما يجعل عدم ارتدائه في الأماكن العامة مخالفة يعاقب عليها القانون.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، رفضت "تشيو" (51 عامًا)، الامتثال للقانون المؤقت الذي يهدف إلى وقف انتشار الفيروس التاجي في ووهان، والذي أدى إلى مقتل 305 أشخاص وإصابة ما يقرب من 10000 شخص في البر الرئيسي للصين.

ووفقًا لموظفي السوبر ماركت؛ فإن عددًا من المتسوقين طلبوا من المرأة ارتداء قناع الوجه أو المغادرة؛ فنشب شجار بينها وبين بعض المتسوقين، وقيل إن "تشيو" بصقت على أحدهم قبل وصول رجال الأمن.

وتظهر "تشيو" في الفيديو وهي تركل ضباط الشرطة؛ مما اضطرهم لطرحها أرضًا.

وقالت السلطات: إن "تشيو" نُقلت إلى مستشفى كانغنينغ، وأكدت التحاليل عدم إصابتها بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يتم إخراجها من المستشفى، وتسليمها إلى شرطة شنتشن لمزيد من الاستجواب؛ لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت ستُسجن لرفضها ارتداء قناع طبي.

وصرّح متحدث باسم المتجر لوسائل الإعلام المحلية، بأنه يتم تطهير جميع المحلات مرة كل ساعتين وسط مخاوف كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,242
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,811
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,418

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة