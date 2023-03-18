النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الاتصالات": تمديد طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي الشبكات المتنقلة

استجابةً لرغبة الجهات المهتمة بتمديد المدة النهائية لتقديم الطلبات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن تمديد طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات، مبينة أن تمديد فترة التقديم جاء نتيجة للظروف الراهنة، واستجابةً لرغبة الجهات المهتمة بتمديد المدة النهائية لتقديم الطلبات.
ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة 3:00 عصراً بتوقيت مدينة الرياض من يوم (الاثنين) 1441/12/20هـ الموافق 2020/8/10م وللاطلاع على الوثيقة وتقديم الطلبات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة https://www.citc.gov.sa.
وكشفت الهيئة أن طرح هذا الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزاً للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات، لافتةً إلى أن ما يميز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أنه قطاع حيوي ويواكب على نحو سريع أي مستجدات وتطورات في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز للمنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، واستجابةً لما تمخضت عنه نتائج تحليل مرئيات العموم، وكذلك دراسات السوق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الاتصالات": تمديد طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي الشبكات المتنقلة
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن تمديد طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات، مبينة أن تمديد فترة التقديم جاء نتيجة للظروف الراهنة، واستجابةً لرغبة الجهات المهتمة بتمديد المدة النهائية لتقديم الطلبات.
ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة 3:00 عصراً بتوقيت مدينة الرياض من يوم (الاثنين) 1441/12/20هـ الموافق 2020/8/10م وللاطلاع على الوثيقة وتقديم الطلبات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة https://www.citc.gov.sa.
وكشفت الهيئة أن طرح هذا الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزاً للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات، لافتةً إلى أن ما يميز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أنه قطاع حيوي ويواكب على نحو سريع أي مستجدات وتطورات في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز للمنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، واستجابةً لما تمخضت عنه نتائج تحليل مرئيات العموم، وكذلك دراسات السوق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
07:29 PM

"هيئة الاتصالات": تمديد طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي الشبكات المتنقلة

استجابةً لرغبة الجهات المهتمة بتمديد المدة النهائية لتقديم الطلبات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,334

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن تمديد طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات، مبينة أن تمديد فترة التقديم جاء نتيجة للظروف الراهنة، واستجابةً لرغبة الجهات المهتمة بتمديد المدة النهائية لتقديم الطلبات.
ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة 3:00 عصراً بتوقيت مدينة الرياض من يوم (الاثنين) 1441/12/20هـ الموافق 2020/8/10م وللاطلاع على الوثيقة وتقديم الطلبات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة https://www.citc.gov.sa.
وكشفت الهيئة أن طرح هذا الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزاً للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات، لافتةً إلى أن ما يميز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أنه قطاع حيوي ويواكب على نحو سريع أي مستجدات وتطورات في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز للمنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، واستجابةً لما تمخضت عنه نتائج تحليل مرئيات العموم، وكذلك دراسات السوق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,868
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,747
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,911

المقالات

وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة