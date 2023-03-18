"هيئة الاتصالات": تمديد طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي الشبكات المتنقلة

استجابةً لرغبة الجهات المهتمة بتمديد المدة النهائية لتقديم الطلبات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن تمديد طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات، مبينة أن تمديد فترة التقديم جاء نتيجة للظروف الراهنة، واستجابةً لرغبة الجهات المهتمة بتمديد المدة النهائية لتقديم الطلبات.

ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة 3:00 عصراً بتوقيت مدينة الرياض من يوم (الاثنين) 1441/12/20هـ الموافق 2020/8/10م وللاطلاع على الوثيقة وتقديم الطلبات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة https://www.citc.gov.sa.

وكشفت الهيئة أن طرح هذا الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزاً للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات، لافتةً إلى أن ما يميز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أنه قطاع حيوي ويواكب على نحو سريع أي مستجدات وتطورات في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز للمنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، واستجابةً لما تمخضت عنه نتائج تحليل مرئيات العموم، وكذلك دراسات السوق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.