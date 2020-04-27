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القصيم.. أكثر من 29 ألف مستفيد من مبادرات التجمع الصحي

دون الحاجة للحضور للمنشآت الطبية

تمكّن التجمع الصحي بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الماضي من تقديم خدماته لـ28976 مستفيداً في منازلهم، دون الحاجة للحضور للمنشآت الصحية، وذلك من خلال العديد من المبادرات التي أطلقها، وتهدف إلى تسهيل حصول المرضى والمستفيدين على الخدمات الصحية، وتعزيزاً للإجراءات وللاحترازات الوقائية التي اتخذها التجمع للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وبيّن التجمع أن الخدمات التي قدّمها تركزت على الخدمات العلاجية والدوائية والنفسية والاجتماعية، وشملت مبادرات إعادة صرف وجدولة مواعيد المرضى وإيصال المستلزمات الطبية والمستحضرات الغذائية للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية وصرف الأدوية من خلال العيادات الافتراضية، وتخصيص هواتف ساخنة للإجابة عن استفسارات المرضى وذويهم.

وأطلق التجمع الصحي بالقصيم مع بداية جائحة "كورونا" 85 مبادرة تمثل مكونات التجمع من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، أسهمت بحمد الله في توفير الخدمات الصحية للمرضى والمستفيدين في منازلهم، دون الحضور للمنشآت الصحية، وذلك تواصلاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها التجمع الصحي؛ للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، ومنع انتشاره.

التجمع الصحي بالقصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصيم.. أكثر من 29 ألف مستفيد من مبادرات التجمع الصحي
سبق

تمكّن التجمع الصحي بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الماضي من تقديم خدماته لـ28976 مستفيداً في منازلهم، دون الحاجة للحضور للمنشآت الصحية، وذلك من خلال العديد من المبادرات التي أطلقها، وتهدف إلى تسهيل حصول المرضى والمستفيدين على الخدمات الصحية، وتعزيزاً للإجراءات وللاحترازات الوقائية التي اتخذها التجمع للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وبيّن التجمع أن الخدمات التي قدّمها تركزت على الخدمات العلاجية والدوائية والنفسية والاجتماعية، وشملت مبادرات إعادة صرف وجدولة مواعيد المرضى وإيصال المستلزمات الطبية والمستحضرات الغذائية للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية وصرف الأدوية من خلال العيادات الافتراضية، وتخصيص هواتف ساخنة للإجابة عن استفسارات المرضى وذويهم.

وأطلق التجمع الصحي بالقصيم مع بداية جائحة "كورونا" 85 مبادرة تمثل مكونات التجمع من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، أسهمت بحمد الله في توفير الخدمات الصحية للمرضى والمستفيدين في منازلهم، دون الحضور للمنشآت الصحية، وذلك تواصلاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها التجمع الصحي؛ للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، ومنع انتشاره.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
05:34 PM

القصيم.. أكثر من 29 ألف مستفيد من مبادرات التجمع الصحي

دون الحاجة للحضور للمنشآت الطبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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تمكّن التجمع الصحي بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الماضي من تقديم خدماته لـ28976 مستفيداً في منازلهم، دون الحاجة للحضور للمنشآت الصحية، وذلك من خلال العديد من المبادرات التي أطلقها، وتهدف إلى تسهيل حصول المرضى والمستفيدين على الخدمات الصحية، وتعزيزاً للإجراءات وللاحترازات الوقائية التي اتخذها التجمع للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وبيّن التجمع أن الخدمات التي قدّمها تركزت على الخدمات العلاجية والدوائية والنفسية والاجتماعية، وشملت مبادرات إعادة صرف وجدولة مواعيد المرضى وإيصال المستلزمات الطبية والمستحضرات الغذائية للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية وصرف الأدوية من خلال العيادات الافتراضية، وتخصيص هواتف ساخنة للإجابة عن استفسارات المرضى وذويهم.

وأطلق التجمع الصحي بالقصيم مع بداية جائحة "كورونا" 85 مبادرة تمثل مكونات التجمع من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، أسهمت بحمد الله في توفير الخدمات الصحية للمرضى والمستفيدين في منازلهم، دون الحضور للمنشآت الصحية، وذلك تواصلاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها التجمع الصحي؛ للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، ومنع انتشاره.

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