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هل نستطيع أخذ تصريح خروج للضرورة أثناء منع التجول..."توكلنا" يجيب

أكد أن عدم الالتزام بالوجهة المحددة في التصريح سيعرض صاحبه للعقوبات

أكد تطبيق "توكلنا" للمستفيدين منه أنه بالإمكان الحصول على تصريح للخروج للضرورة أثناء منع التجوال الكلي والذي بدأ منذ اليوم في جميع المناطق ويستمر حتى الأربعاء الرابع من شوال، وذلك في رده على عدد من الاستفسارات .

وتفصيلاً، قال التطبيق إنه يمكن للمستفيد في مناطق منع التجول الكلي الخروج ‏بتصريح تموين طارئ أو تصريح رياضة المشي ‏أو تصريح مؤقت لسائق أو تصريح عمل أو تصريح موعد طبي أو تصريح خدمات التوصيل.

وكان التطبيق قد بين أن عدم الالتزام بالوجهة المحددة في التصريح سيعرض صاحبه للعقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية، والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال تضاعف في حال التكرار فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

يشار إلى أن تطبيق "توكلنا" يتيح الاستفادة من بعص التصاريح في الوقت الحالي، وهي: تصريح عمل يصدر عن جهات العمل، ويظهر لك في التطبيق تصريح تموين داخل الحي يمكنك الاستفادة منه في فترة السماح بالتجوّل داخل الحي خلال منع التجوّل الكلي وتصريح تموين طارئ، يمكنك الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجوّل في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى، وتصريح موعد طبي يصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لك في التطبيق وتصريح مؤقت لسائق خاص بأصحاب تصاريح العمل.

فيروس كورونا الجديد منع التجول تطبيق توكلنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل نستطيع أخذ تصريح خروج للضرورة أثناء منع التجول..."توكلنا" يجيب
سبق

أكد تطبيق "توكلنا" للمستفيدين منه أنه بالإمكان الحصول على تصريح للخروج للضرورة أثناء منع التجوال الكلي والذي بدأ منذ اليوم في جميع المناطق ويستمر حتى الأربعاء الرابع من شوال، وذلك في رده على عدد من الاستفسارات .

وتفصيلاً، قال التطبيق إنه يمكن للمستفيد في مناطق منع التجول الكلي الخروج ‏بتصريح تموين طارئ أو تصريح رياضة المشي ‏أو تصريح مؤقت لسائق أو تصريح عمل أو تصريح موعد طبي أو تصريح خدمات التوصيل.

وكان التطبيق قد بين أن عدم الالتزام بالوجهة المحددة في التصريح سيعرض صاحبه للعقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية، والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال تضاعف في حال التكرار فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

يشار إلى أن تطبيق "توكلنا" يتيح الاستفادة من بعص التصاريح في الوقت الحالي، وهي: تصريح عمل يصدر عن جهات العمل، ويظهر لك في التطبيق تصريح تموين داخل الحي يمكنك الاستفادة منه في فترة السماح بالتجوّل داخل الحي خلال منع التجوّل الكلي وتصريح تموين طارئ، يمكنك الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجوّل في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى، وتصريح موعد طبي يصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لك في التطبيق وتصريح مؤقت لسائق خاص بأصحاب تصاريح العمل.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
09:07 PM
اخر تعديل
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
12:40 AM

هل نستطيع أخذ تصريح خروج للضرورة أثناء منع التجول..."توكلنا" يجيب

أكد أن عدم الالتزام بالوجهة المحددة في التصريح سيعرض صاحبه للعقوبات

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
13
56,837

أكد تطبيق "توكلنا" للمستفيدين منه أنه بالإمكان الحصول على تصريح للخروج للضرورة أثناء منع التجوال الكلي والذي بدأ منذ اليوم في جميع المناطق ويستمر حتى الأربعاء الرابع من شوال، وذلك في رده على عدد من الاستفسارات .

وتفصيلاً، قال التطبيق إنه يمكن للمستفيد في مناطق منع التجول الكلي الخروج ‏بتصريح تموين طارئ أو تصريح رياضة المشي ‏أو تصريح مؤقت لسائق أو تصريح عمل أو تصريح موعد طبي أو تصريح خدمات التوصيل.

وكان التطبيق قد بين أن عدم الالتزام بالوجهة المحددة في التصريح سيعرض صاحبه للعقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية، والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال تضاعف في حال التكرار فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

يشار إلى أن تطبيق "توكلنا" يتيح الاستفادة من بعص التصاريح في الوقت الحالي، وهي: تصريح عمل يصدر عن جهات العمل، ويظهر لك في التطبيق تصريح تموين داخل الحي يمكنك الاستفادة منه في فترة السماح بالتجوّل داخل الحي خلال منع التجوّل الكلي وتصريح تموين طارئ، يمكنك الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجوّل في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى، وتصريح موعد طبي يصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لك في التطبيق وتصريح مؤقت لسائق خاص بأصحاب تصاريح العمل.

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