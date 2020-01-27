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‏"الحقوي": لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بالسعودية

حتى تاريخ اليوم

كشف مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور أحمد الحقوي أنه إلى تاريخ اليوم 27 يناير - ولله الحمد - لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وكان قد أعلن رسمياً عن 2744 حالة إصابة في الصين، من بينها رضيع يبلغ عمره تسعة أشهر، في حين تضاعف عدد الحالات المشتبه فيها خلال 24 ساعة ليبلغ 6 آلاف حالة.

وزارة الصحة مدير عام مكافحة الأمراض المعدية أحمد الحقوي فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏"الحقوي": لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بالسعودية
سبق

كشف مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور أحمد الحقوي أنه إلى تاريخ اليوم 27 يناير - ولله الحمد - لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وكان قد أعلن رسمياً عن 2744 حالة إصابة في الصين، من بينها رضيع يبلغ عمره تسعة أشهر، في حين تضاعف عدد الحالات المشتبه فيها خلال 24 ساعة ليبلغ 6 آلاف حالة.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
09:11 PM

‏"الحقوي": لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بالسعودية

حتى تاريخ اليوم

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
764

كشف مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور أحمد الحقوي أنه إلى تاريخ اليوم 27 يناير - ولله الحمد - لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وكان قد أعلن رسمياً عن 2744 حالة إصابة في الصين، من بينها رضيع يبلغ عمره تسعة أشهر، في حين تضاعف عدد الحالات المشتبه فيها خلال 24 ساعة ليبلغ 6 آلاف حالة.

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