‏"الحقوي": لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بالسعودية

حتى تاريخ اليوم

كشف مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور أحمد الحقوي أنه إلى تاريخ اليوم 27 يناير - ولله الحمد - لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وكان قد أعلن رسمياً عن 2744 حالة إصابة في الصين، من بينها رضيع يبلغ عمره تسعة أشهر، في حين تضاعف عدد الحالات المشتبه فيها خلال 24 ساعة ليبلغ 6 آلاف حالة.