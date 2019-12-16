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"حقوق الإنسان" تختتم تفقدها لسجن الملز عقب "حادثة الحريق"

للتأكد من الإجراءات ومدى ملاءمة مكان التوقيف للمعايير الدولية

قالت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إنها اختتمت جولتها التفقدية الهادفة للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع في سجن الملز، وما اتخذته الجهات المسؤولة من إجراءات حيال هذا الحادث.

وقال مدير عام المتابعة والتحقيق بالهيئة الدكتور عبدالرحمن العتيبي: الهيئة باشرت زيارة السجن بعد خبر الحريق الذي أسفر عن وفاة ثلاثة موقوفين وإصابة 21 آخرين، ووقف فريق الهيئة على مكان الحريق، والتقى بالمسؤولين في السجن وبعدد من الموقوفين؛ للتحقق من أسباب وقوع الحادثة، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة، ومدى ملاءمة مكان التوقيف والاحتياطات اللازمة للمعايير الدولية، ومدى الالتزام بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

وأضافت: تمت زيارة مدينة الملك سعود الطبية؛ للتأكد من حصول الموقوفين المصابين على الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف "العتيبي": المتابعة والتنسيق لا يزالان مستمرين مع الأجهزة المعنية؛ لمعرفة ما تسفر عنه نتائج التحقيقات، وما يتم اتخاذه من إجراءات.

هيئة حقوق الإنسان حريق سجن الملز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حقوق الإنسان" تختتم تفقدها لسجن الملز عقب "حادثة الحريق"
سبق

قالت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إنها اختتمت جولتها التفقدية الهادفة للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع في سجن الملز، وما اتخذته الجهات المسؤولة من إجراءات حيال هذا الحادث.

وقال مدير عام المتابعة والتحقيق بالهيئة الدكتور عبدالرحمن العتيبي: الهيئة باشرت زيارة السجن بعد خبر الحريق الذي أسفر عن وفاة ثلاثة موقوفين وإصابة 21 آخرين، ووقف فريق الهيئة على مكان الحريق، والتقى بالمسؤولين في السجن وبعدد من الموقوفين؛ للتحقق من أسباب وقوع الحادثة، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة، ومدى ملاءمة مكان التوقيف والاحتياطات اللازمة للمعايير الدولية، ومدى الالتزام بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

وأضافت: تمت زيارة مدينة الملك سعود الطبية؛ للتأكد من حصول الموقوفين المصابين على الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف "العتيبي": المتابعة والتنسيق لا يزالان مستمرين مع الأجهزة المعنية؛ لمعرفة ما تسفر عنه نتائج التحقيقات، وما يتم اتخاذه من إجراءات.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
03:00 PM

"حقوق الإنسان" تختتم تفقدها لسجن الملز عقب "حادثة الحريق"

للتأكد من الإجراءات ومدى ملاءمة مكان التوقيف للمعايير الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إنها اختتمت جولتها التفقدية الهادفة للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع في سجن الملز، وما اتخذته الجهات المسؤولة من إجراءات حيال هذا الحادث.

وقال مدير عام المتابعة والتحقيق بالهيئة الدكتور عبدالرحمن العتيبي: الهيئة باشرت زيارة السجن بعد خبر الحريق الذي أسفر عن وفاة ثلاثة موقوفين وإصابة 21 آخرين، ووقف فريق الهيئة على مكان الحريق، والتقى بالمسؤولين في السجن وبعدد من الموقوفين؛ للتحقق من أسباب وقوع الحادثة، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة، ومدى ملاءمة مكان التوقيف والاحتياطات اللازمة للمعايير الدولية، ومدى الالتزام بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

وأضافت: تمت زيارة مدينة الملك سعود الطبية؛ للتأكد من حصول الموقوفين المصابين على الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف "العتيبي": المتابعة والتنسيق لا يزالان مستمرين مع الأجهزة المعنية؛ لمعرفة ما تسفر عنه نتائج التحقيقات، وما يتم اتخاذه من إجراءات.

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