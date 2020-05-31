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الندوة العالمية توزّع مساعدات لمتضرّري الصومال من جائحة كورونا

تتضمّن حقائب صحية وسلالًا غذائية لفقراء مقديشو

أطلق مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال، مؤخرًا، مشروع توزيع الحقائب الصحية والسلال الغذائية لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها على المتضررين من الفقراء والمحتاجين في مقديشو.

ووزّعت الحقائب الصحية على المستشفيات والمراكز الصحية. كما وزعت السلال الغذائية على بعض المناطق الفقيرة والمحتاجة.

وعبّر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدور الندوة العالمية في مساعدة المحتاجين من أبناء الصومال، وثمّنوا عطاء مملكة الإنسانية التي يمتدّ خيرها وبرّ مُحسنيها إلى العديد من دول العالم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الندوة العالمية توزّع مساعدات لمتضرّري الصومال من جائحة كورونا
سبق

أطلق مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال، مؤخرًا، مشروع توزيع الحقائب الصحية والسلال الغذائية لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها على المتضررين من الفقراء والمحتاجين في مقديشو.

ووزّعت الحقائب الصحية على المستشفيات والمراكز الصحية. كما وزعت السلال الغذائية على بعض المناطق الفقيرة والمحتاجة.

وعبّر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدور الندوة العالمية في مساعدة المحتاجين من أبناء الصومال، وثمّنوا عطاء مملكة الإنسانية التي يمتدّ خيرها وبرّ مُحسنيها إلى العديد من دول العالم.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
06:07 PM

الندوة العالمية توزّع مساعدات لمتضرّري الصومال من جائحة كورونا

تتضمّن حقائب صحية وسلالًا غذائية لفقراء مقديشو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال، مؤخرًا، مشروع توزيع الحقائب الصحية والسلال الغذائية لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها على المتضررين من الفقراء والمحتاجين في مقديشو.

ووزّعت الحقائب الصحية على المستشفيات والمراكز الصحية. كما وزعت السلال الغذائية على بعض المناطق الفقيرة والمحتاجة.

وعبّر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدور الندوة العالمية في مساعدة المحتاجين من أبناء الصومال، وثمّنوا عطاء مملكة الإنسانية التي يمتدّ خيرها وبرّ مُحسنيها إلى العديد من دول العالم.

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