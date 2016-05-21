الأخضر الشاب يطوي صفحة المباريات الودية.. ويغادر إلى بولندا لبدء منافسات كأس العالم

عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره المقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، في إطار الفترة الثانية من المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا، وذلك عقب مواجهة منتخب البرتغال أمس السبت في آخر المباريات التجريبية.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية صباح اليوم على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، الذي قسَّم اللاعبين في بداية الحصة التدريبية إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى منهما التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استشفائيًّا، في حين ركزت المجموعة الثانية على العمل على الكرات الثابتة الهجومية.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفني للمنتخب الوطني اللاعبين فترة حرة في الفترة المسائية، على أن تغادر بعثة "الأخضر" إلى بولندا صباح غد الاثنين تحضيرًا لبدء منافسات كأس العالم.