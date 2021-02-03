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بلدية صامطة تنفّذ جولات رقابية وتغلق 4 قاعات للأفراح ومحلًّا

خلال جولات على الأسواق والأنشطة التجارية والغذائية

نفذت بلدية محافظة صامطة جولات على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية ذات العلاقة بالمستهلك، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك بمتابعة من محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، ورئيس البلدية الدكتور سالم بن علي بن منيف.

وأوضح رئيس بلدية صامطة أن الفرق الميدانية الرقابية كثفت جولاتها على المراكز والمحالّ التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح والمولات للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف "بن منيف": أنه تم رصد مخالفات للاشتراطات في بعضٍ من المواقع، ومصادرة أكثر من 65 كيلو من الخضراوات والأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت الفرق الرقابية من إغلاق محل مخالف للإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق لوائح الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم.

كما تمكنت الفرق الرقابية وبمشاركة الجهات الأمنية والصحية، من إغلاق أربع قاعات للأفراح بالمحافظة، لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشدد "بن منيف" على ضرورة التقيد بالإجراءات بالمراكز التجارية والمحلات والمطاعم وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار، والتأكد من تحميلهم تطبيق "توكلنا"، وتوفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم على المداخل والمخارج.

وأهاب "بن منيف" على المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو عدم توفر الإجراءات الاحترازية أو أي ملاحظات من شأنها الإضرار بالصحة العامة، عن طريق الاتصال على رقم طوارئ “940”.

وأكد استمرار الجولات الرقابية بالمحافظة والقرى التابعة لها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية صامطة تنفّذ جولات رقابية وتغلق 4 قاعات للأفراح ومحلًّا
سبق

نفذت بلدية محافظة صامطة جولات على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية ذات العلاقة بالمستهلك، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك بمتابعة من محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، ورئيس البلدية الدكتور سالم بن علي بن منيف.

وأوضح رئيس بلدية صامطة أن الفرق الميدانية الرقابية كثفت جولاتها على المراكز والمحالّ التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح والمولات للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف "بن منيف": أنه تم رصد مخالفات للاشتراطات في بعضٍ من المواقع، ومصادرة أكثر من 65 كيلو من الخضراوات والأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت الفرق الرقابية من إغلاق محل مخالف للإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق لوائح الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم.

كما تمكنت الفرق الرقابية وبمشاركة الجهات الأمنية والصحية، من إغلاق أربع قاعات للأفراح بالمحافظة، لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشدد "بن منيف" على ضرورة التقيد بالإجراءات بالمراكز التجارية والمحلات والمطاعم وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار، والتأكد من تحميلهم تطبيق "توكلنا"، وتوفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم على المداخل والمخارج.

وأهاب "بن منيف" على المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو عدم توفر الإجراءات الاحترازية أو أي ملاحظات من شأنها الإضرار بالصحة العامة، عن طريق الاتصال على رقم طوارئ “940”.

وأكد استمرار الجولات الرقابية بالمحافظة والقرى التابعة لها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
06:28 PM

بلدية صامطة تنفّذ جولات رقابية وتغلق 4 قاعات للأفراح ومحلًّا

خلال جولات على الأسواق والأنشطة التجارية والغذائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نفذت بلدية محافظة صامطة جولات على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية ذات العلاقة بالمستهلك، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك بمتابعة من محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، ورئيس البلدية الدكتور سالم بن علي بن منيف.

وأوضح رئيس بلدية صامطة أن الفرق الميدانية الرقابية كثفت جولاتها على المراكز والمحالّ التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح والمولات للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف "بن منيف": أنه تم رصد مخالفات للاشتراطات في بعضٍ من المواقع، ومصادرة أكثر من 65 كيلو من الخضراوات والأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت الفرق الرقابية من إغلاق محل مخالف للإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق لوائح الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم.

كما تمكنت الفرق الرقابية وبمشاركة الجهات الأمنية والصحية، من إغلاق أربع قاعات للأفراح بالمحافظة، لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشدد "بن منيف" على ضرورة التقيد بالإجراءات بالمراكز التجارية والمحلات والمطاعم وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار، والتأكد من تحميلهم تطبيق "توكلنا"، وتوفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم على المداخل والمخارج.

وأهاب "بن منيف" على المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو عدم توفر الإجراءات الاحترازية أو أي ملاحظات من شأنها الإضرار بالصحة العامة، عن طريق الاتصال على رقم طوارئ “940”.

وأكد استمرار الجولات الرقابية بالمحافظة والقرى التابعة لها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

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