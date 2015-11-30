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أمن الطرق: ضبط 45 مواطناً و7 مقيمين و181 شاحنة حطب معد للبيع

الشويرخ: في إطار حملة "الداخلية" وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق (الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، الشرقية، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، نجران، عسير، الباحة وجازان) 45 مواطناً، وسبعة مقيمين (سودانيين وأفغانيين ومصري ويمني وبنجلاديشي)، و(181) شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعد للبيع، وذلك إثر مخالفتهم نظام المراعي والغابات والتعليمات القاضية بمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وصرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ؛ بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية ذات العلاقة لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ المتحدث الرسمي للأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض.

القوات الخاصة لأمن الطرق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمن الطرق: ضبط 45 مواطناً و7 مقيمين و181 شاحنة حطب معد للبيع
سبق

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق (الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، الشرقية، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، نجران، عسير، الباحة وجازان) 45 مواطناً، وسبعة مقيمين (سودانيين وأفغانيين ومصري ويمني وبنجلاديشي)، و(181) شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعد للبيع، وذلك إثر مخالفتهم نظام المراعي والغابات والتعليمات القاضية بمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وصرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ؛ بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية ذات العلاقة لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ المتحدث الرسمي للأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
11:38 AM

أمن الطرق: ضبط 45 مواطناً و7 مقيمين و181 شاحنة حطب معد للبيع

الشويرخ: في إطار حملة "الداخلية" وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق (الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، الشرقية، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، نجران، عسير، الباحة وجازان) 45 مواطناً، وسبعة مقيمين (سودانيين وأفغانيين ومصري ويمني وبنجلاديشي)، و(181) شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعد للبيع، وذلك إثر مخالفتهم نظام المراعي والغابات والتعليمات القاضية بمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وصرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ؛ بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية ذات العلاقة لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ المتحدث الرسمي للأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض.

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