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سفير المملكة ببريطانيا يستعرض مع نظيره المغربي الموضوعات المشتركة

ناقش بمقر مؤتمر قمة المناخ جهود البلدين في محاربة التغيرات المناخية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، بجناح المملكة في مقر مؤتمر قمة المناخ COP26، سفير المملكة المغربية لدى بريطانيا حكيم حجوي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة جهود البلدين في محاربة التغيرات المناخية.

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سفير المملكة ببريطانيا يستعرض مع نظيره المغربي الموضوعات المشتركة
سبق

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، بجناح المملكة في مقر مؤتمر قمة المناخ COP26، سفير المملكة المغربية لدى بريطانيا حكيم حجوي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة جهود البلدين في محاربة التغيرات المناخية.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
05:29 PM

سفير المملكة ببريطانيا يستعرض مع نظيره المغربي الموضوعات المشتركة

ناقش بمقر مؤتمر قمة المناخ جهود البلدين في محاربة التغيرات المناخية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، بجناح المملكة في مقر مؤتمر قمة المناخ COP26، سفير المملكة المغربية لدى بريطانيا حكيم حجوي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة جهود البلدين في محاربة التغيرات المناخية.

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