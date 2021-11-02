سفير المملكة ببريطانيا يستعرض مع نظيره المغربي الموضوعات المشتركة

ناقش بمقر مؤتمر قمة المناخ جهود البلدين في محاربة التغيرات المناخية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، بجناح المملكة في مقر مؤتمر قمة المناخ COP26، سفير المملكة المغربية لدى بريطانيا حكيم حجوي.



وجرى خلال الاستقبال مناقشة جهود البلدين في محاربة التغيرات المناخية.