النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على "الشرقية" والرياض والقصيم

رياح مثيرة للأتربة والغبار على المدينة ومكة وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، والقصيم.. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كذلك على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة يمتد تأثيرها في الأجزاء الغربية من منطقة الرياض, كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على "الشرقية" والرياض والقصيم
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، والقصيم.. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كذلك على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة يمتد تأثيرها في الأجزاء الغربية من منطقة الرياض, كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
08:10 AM

"الأرصاد": يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على "الشرقية" والرياض والقصيم

رياح مثيرة للأتربة والغبار على المدينة ومكة وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
184

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، والقصيم.. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كذلك على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة يمتد تأثيرها في الأجزاء الغربية من منطقة الرياض, كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,732
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,545
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,878
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,538

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة