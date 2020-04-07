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البريد السعودي ينفي إثبات العنوان الوطني لطالبي الخروج في منع التجول

قال بعد الرسالة المتداولة: هذا الأمر من اختصاص الجهات الحكومية المعنية

نفى البريد السعودي صحة ما يتم تداوله، عن إمكانية طباعة إثبات ‫العنوان الوطني للخروج في الأوقات المسموح بها أثناء منع التجول؛ لافتًا إلى أن هذا الأمر هو من اختصاص الجهات الحكومية المعنية.

وجاء نفي البريد السعودي على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تداول رسالة عبر المنصة وبها رابط إلكتروني بأنه مع تطبيق منع التجول الكلي والسماح بالتنقل في أضيق نطاق، يحتاج الشخص ما يثبت عنوان سكنه لتقديمه للجهات الأمنية أثناء خروجه من الساعة 6 صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وهذا ما نفاه البريد السعودي؛ لافتًا إلى أنه من اختصاص الجهات الحكومية المعنية.

البريد السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البريد السعودي ينفي إثبات العنوان الوطني لطالبي الخروج في منع التجول
سبق

نفى البريد السعودي صحة ما يتم تداوله، عن إمكانية طباعة إثبات ‫العنوان الوطني للخروج في الأوقات المسموح بها أثناء منع التجول؛ لافتًا إلى أن هذا الأمر هو من اختصاص الجهات الحكومية المعنية.

وجاء نفي البريد السعودي على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تداول رسالة عبر المنصة وبها رابط إلكتروني بأنه مع تطبيق منع التجول الكلي والسماح بالتنقل في أضيق نطاق، يحتاج الشخص ما يثبت عنوان سكنه لتقديمه للجهات الأمنية أثناء خروجه من الساعة 6 صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وهذا ما نفاه البريد السعودي؛ لافتًا إلى أنه من اختصاص الجهات الحكومية المعنية.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
08:54 AM

البريد السعودي ينفي إثبات العنوان الوطني لطالبي الخروج في منع التجول

قال بعد الرسالة المتداولة: هذا الأمر من اختصاص الجهات الحكومية المعنية

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سعود الدعجاني - جدة
0
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نفى البريد السعودي صحة ما يتم تداوله، عن إمكانية طباعة إثبات ‫العنوان الوطني للخروج في الأوقات المسموح بها أثناء منع التجول؛ لافتًا إلى أن هذا الأمر هو من اختصاص الجهات الحكومية المعنية.

وجاء نفي البريد السعودي على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تداول رسالة عبر المنصة وبها رابط إلكتروني بأنه مع تطبيق منع التجول الكلي والسماح بالتنقل في أضيق نطاق، يحتاج الشخص ما يثبت عنوان سكنه لتقديمه للجهات الأمنية أثناء خروجه من الساعة 6 صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وهذا ما نفاه البريد السعودي؛ لافتًا إلى أنه من اختصاص الجهات الحكومية المعنية.

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