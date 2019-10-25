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الرئيس الفرنسي يندد بـ"محاولة الانقلاب" في السودان

دعا إلى الإفراج الفوري عن "حمدوك" ووزرائه

‬ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بـما وصفه بـ"محاولة الانقلاب في السودان، داعياً إلى الإفراج فوراً عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وأعضاء الحكومة المدنيين.

وقال "ماكرون" على حسابه في "تويتر": "تدين فرنسا بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "نعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية، وندعو إلى الإفراج الفوري، واحترام نزاهة رئيس الوزراء والقادة المدنيين".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الفرنسي يندد بـ"محاولة الانقلاب" في السودان
سبق

‬ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بـما وصفه بـ"محاولة الانقلاب في السودان، داعياً إلى الإفراج فوراً عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وأعضاء الحكومة المدنيين.

وقال "ماكرون" على حسابه في "تويتر": "تدين فرنسا بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "نعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية، وندعو إلى الإفراج الفوري، واحترام نزاهة رئيس الوزراء والقادة المدنيين".

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
04:17 PM

الرئيس الفرنسي يندد بـ"محاولة الانقلاب" في السودان

دعا إلى الإفراج الفوري عن "حمدوك" ووزرائه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بـما وصفه بـ"محاولة الانقلاب في السودان، داعياً إلى الإفراج فوراً عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وأعضاء الحكومة المدنيين.

وقال "ماكرون" على حسابه في "تويتر": "تدين فرنسا بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "نعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية، وندعو إلى الإفراج الفوري، واحترام نزاهة رئيس الوزراء والقادة المدنيين".

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