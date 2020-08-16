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جامعة الجوف تنجز أعمال القبول لـ 8000 طالب في مقرّاتها الثلاثة

في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم وعبر آليات قبول متطورة تمت إلكترونيًا

أنجزت جامعة الجوف أعمال القبول للعام الجامعي 1442هـ وفقاً للضوابط التي أقرها مجلس الجامعة، ورشح أكثر من 8000 طالب وطالبة للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم من خلال آليات قبول متطورة تمت إلكترونياً، حتى حدد التخصصات التي قُبل الطلاب فيها للدراسة في مقارّ الجامعة الثلاثة بمدينة سكاكا ومحافظتي القريات وطبرجل.
وأوضحت الجامعة أن عمليات القبول تمت وفقاً لآلية محددة عبر ثلاث لجان عمل، وكان نصيب الكليات النظرية من المرشحين للقبول 4689، و3311 للكليات العلمية بينهم 7417 لدرجة البكالوريوس و583 للدبلومات، واشتملت مرحلة التهيئة والاستعداد للقبول التي وضعتها عمادة القبول والتسجيل على اعتماد الأعداد المتاحة للقبول من خلال مجالس الأقسام والكليات المختصة ومجلس الجامعة، والحصول على بيانات الطلبة إلكترونياً عن طريق نظام نور والمركز الوطني للقياس، بالإضافة إلى تجهيز وإعداد سياسات القبول من خلال نظام القبول حتى تمت إجراءات القبول بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل بشري أو تقديم أية مستندات ورقية.
وبينت أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف قدمت 4 خدمات للطلبة المرشحين استفاد منها 5478 طالباً وطالبة، تمثلت في البرنامج التعريفي للقبول عن طريق تطبيق"ZOOM"، والتحديث الإلكتروني لدرجات قياس ، والبريد الإلكتروني لطلبات القبول، والتواصل المباشر مع العمادة من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي .

جامعة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الجوف تنجز أعمال القبول لـ 8000 طالب في مقرّاتها الثلاثة
سبق

أنجزت جامعة الجوف أعمال القبول للعام الجامعي 1442هـ وفقاً للضوابط التي أقرها مجلس الجامعة، ورشح أكثر من 8000 طالب وطالبة للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم من خلال آليات قبول متطورة تمت إلكترونياً، حتى حدد التخصصات التي قُبل الطلاب فيها للدراسة في مقارّ الجامعة الثلاثة بمدينة سكاكا ومحافظتي القريات وطبرجل.
وأوضحت الجامعة أن عمليات القبول تمت وفقاً لآلية محددة عبر ثلاث لجان عمل، وكان نصيب الكليات النظرية من المرشحين للقبول 4689، و3311 للكليات العلمية بينهم 7417 لدرجة البكالوريوس و583 للدبلومات، واشتملت مرحلة التهيئة والاستعداد للقبول التي وضعتها عمادة القبول والتسجيل على اعتماد الأعداد المتاحة للقبول من خلال مجالس الأقسام والكليات المختصة ومجلس الجامعة، والحصول على بيانات الطلبة إلكترونياً عن طريق نظام نور والمركز الوطني للقياس، بالإضافة إلى تجهيز وإعداد سياسات القبول من خلال نظام القبول حتى تمت إجراءات القبول بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل بشري أو تقديم أية مستندات ورقية.
وبينت أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف قدمت 4 خدمات للطلبة المرشحين استفاد منها 5478 طالباً وطالبة، تمثلت في البرنامج التعريفي للقبول عن طريق تطبيق"ZOOM"، والتحديث الإلكتروني لدرجات قياس ، والبريد الإلكتروني لطلبات القبول، والتواصل المباشر مع العمادة من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي .

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
03:56 PM

جامعة الجوف تنجز أعمال القبول لـ 8000 طالب في مقرّاتها الثلاثة

في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم وعبر آليات قبول متطورة تمت إلكترونيًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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أنجزت جامعة الجوف أعمال القبول للعام الجامعي 1442هـ وفقاً للضوابط التي أقرها مجلس الجامعة، ورشح أكثر من 8000 طالب وطالبة للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم من خلال آليات قبول متطورة تمت إلكترونياً، حتى حدد التخصصات التي قُبل الطلاب فيها للدراسة في مقارّ الجامعة الثلاثة بمدينة سكاكا ومحافظتي القريات وطبرجل.
وأوضحت الجامعة أن عمليات القبول تمت وفقاً لآلية محددة عبر ثلاث لجان عمل، وكان نصيب الكليات النظرية من المرشحين للقبول 4689، و3311 للكليات العلمية بينهم 7417 لدرجة البكالوريوس و583 للدبلومات، واشتملت مرحلة التهيئة والاستعداد للقبول التي وضعتها عمادة القبول والتسجيل على اعتماد الأعداد المتاحة للقبول من خلال مجالس الأقسام والكليات المختصة ومجلس الجامعة، والحصول على بيانات الطلبة إلكترونياً عن طريق نظام نور والمركز الوطني للقياس، بالإضافة إلى تجهيز وإعداد سياسات القبول من خلال نظام القبول حتى تمت إجراءات القبول بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل بشري أو تقديم أية مستندات ورقية.
وبينت أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف قدمت 4 خدمات للطلبة المرشحين استفاد منها 5478 طالباً وطالبة، تمثلت في البرنامج التعريفي للقبول عن طريق تطبيق"ZOOM"، والتحديث الإلكتروني لدرجات قياس ، والبريد الإلكتروني لطلبات القبول، والتواصل المباشر مع العمادة من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي .

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