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"المقبل" رئيسًا للاتحاد الدولي للطرق للمرة الخامسة على التوالي

أكد أن دعم القيادة حقّق العديد من الإنجازات لأبناء المملكة دوليًّا

أعاد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق، الذي يتخذ من واشنطن مقرًّا له، انتخاب المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، رئيسًا بالإجماع من مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق ولجنته التنفيذية وجمعيته العمومية للمرة الخامسة على التوالي.
جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد التي انعقدت الأسبوع الماضي؛ تزامنًا مع انعقاد المؤتمر العالمي للاتحاد المنعقد في لاس فيجاس خلال الفترة من 18- 22 نوفمبر 2019.
وقد أشاد أعضاء الاتحاد الدولي للطرق، بما قام به المهندس عبدالله المقبل أثناء رئاسته الاتحاد منذ عام ٢٠١٠م، وما تَحقق من إنجازات ونشاطات وبرامج متقدمة ومتطورة أثناء رئاسته.
وقدّم "المقبل" شكره لأعضاء الاتحاد الدولي للطرق ولجنته التنفيذية وجمعيته العمومية على ثقتهم؛ مؤكدًا حرصه مع أعضاء الاتحاد لخدمة أحد أهم القطاعات الأساسية في تنمية وتطور المجتمعات وأحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية في كل الدول.
وأعرب "المقبل" عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه له خلال مسيرته العملية، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ مؤكدًا أن هذا الدعم غير مستغرَب من القيادة الرشيدة، وحقق العديد من الإنجازات لأبناء المملكة في الكثير من المحافل الدولية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للطرق، تَأسس في العام 1948 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويهدف إلى تعمير وتطوير الطرق والنقل في العالم، وينضم له أكثر من 130 دولة، وقد ترأس الاتحاد لأول مرة منذ إنشائه شخصية سعودية عام 2010 عندما اختير "المقبل" رئيسًا له واستمر لمدة ثمان سنوات.
وقد أعيد انتخاب المهندس عبدالله المقبل للمرة الخامسة لرئاسة الاتحاد، بعد أن تَلَقّت اللجنة التنفيذية من رئيس لجنة الترشيحات الطلب بانتخابه وطلب موافقته على ذلك.

إدارة الاتحاد الدولي للطرق لمؤتمر العالمي للاتحاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المقبل" رئيسًا للاتحاد الدولي للطرق للمرة الخامسة على التوالي
سبق

أعاد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق، الذي يتخذ من واشنطن مقرًّا له، انتخاب المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، رئيسًا بالإجماع من مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق ولجنته التنفيذية وجمعيته العمومية للمرة الخامسة على التوالي.
جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد التي انعقدت الأسبوع الماضي؛ تزامنًا مع انعقاد المؤتمر العالمي للاتحاد المنعقد في لاس فيجاس خلال الفترة من 18- 22 نوفمبر 2019.
وقد أشاد أعضاء الاتحاد الدولي للطرق، بما قام به المهندس عبدالله المقبل أثناء رئاسته الاتحاد منذ عام ٢٠١٠م، وما تَحقق من إنجازات ونشاطات وبرامج متقدمة ومتطورة أثناء رئاسته.
وقدّم "المقبل" شكره لأعضاء الاتحاد الدولي للطرق ولجنته التنفيذية وجمعيته العمومية على ثقتهم؛ مؤكدًا حرصه مع أعضاء الاتحاد لخدمة أحد أهم القطاعات الأساسية في تنمية وتطور المجتمعات وأحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية في كل الدول.
وأعرب "المقبل" عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه له خلال مسيرته العملية، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ مؤكدًا أن هذا الدعم غير مستغرَب من القيادة الرشيدة، وحقق العديد من الإنجازات لأبناء المملكة في الكثير من المحافل الدولية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للطرق، تَأسس في العام 1948 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويهدف إلى تعمير وتطوير الطرق والنقل في العالم، وينضم له أكثر من 130 دولة، وقد ترأس الاتحاد لأول مرة منذ إنشائه شخصية سعودية عام 2010 عندما اختير "المقبل" رئيسًا له واستمر لمدة ثمان سنوات.
وقد أعيد انتخاب المهندس عبدالله المقبل للمرة الخامسة لرئاسة الاتحاد، بعد أن تَلَقّت اللجنة التنفيذية من رئيس لجنة الترشيحات الطلب بانتخابه وطلب موافقته على ذلك.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
12:56 PM

"المقبل" رئيسًا للاتحاد الدولي للطرق للمرة الخامسة على التوالي

أكد أن دعم القيادة حقّق العديد من الإنجازات لأبناء المملكة دوليًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعاد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق، الذي يتخذ من واشنطن مقرًّا له، انتخاب المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، رئيسًا بالإجماع من مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق ولجنته التنفيذية وجمعيته العمومية للمرة الخامسة على التوالي.
جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد التي انعقدت الأسبوع الماضي؛ تزامنًا مع انعقاد المؤتمر العالمي للاتحاد المنعقد في لاس فيجاس خلال الفترة من 18- 22 نوفمبر 2019.
وقد أشاد أعضاء الاتحاد الدولي للطرق، بما قام به المهندس عبدالله المقبل أثناء رئاسته الاتحاد منذ عام ٢٠١٠م، وما تَحقق من إنجازات ونشاطات وبرامج متقدمة ومتطورة أثناء رئاسته.
وقدّم "المقبل" شكره لأعضاء الاتحاد الدولي للطرق ولجنته التنفيذية وجمعيته العمومية على ثقتهم؛ مؤكدًا حرصه مع أعضاء الاتحاد لخدمة أحد أهم القطاعات الأساسية في تنمية وتطور المجتمعات وأحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية في كل الدول.
وأعرب "المقبل" عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه له خلال مسيرته العملية، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ مؤكدًا أن هذا الدعم غير مستغرَب من القيادة الرشيدة، وحقق العديد من الإنجازات لأبناء المملكة في الكثير من المحافل الدولية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للطرق، تَأسس في العام 1948 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويهدف إلى تعمير وتطوير الطرق والنقل في العالم، وينضم له أكثر من 130 دولة، وقد ترأس الاتحاد لأول مرة منذ إنشائه شخصية سعودية عام 2010 عندما اختير "المقبل" رئيسًا له واستمر لمدة ثمان سنوات.
وقد أعيد انتخاب المهندس عبدالله المقبل للمرة الخامسة لرئاسة الاتحاد، بعد أن تَلَقّت اللجنة التنفيذية من رئيس لجنة الترشيحات الطلب بانتخابه وطلب موافقته على ذلك.

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