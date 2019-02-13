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الحوثيون يعترفون بمقتل 6 قادة ميدانيين رفيعي المستوى

بينهم 2 برتبة عميد و4 عقداء

اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمقتل ستة على الأقلّ من قياداتها الميدانية خلال الأيام القليلة الماضية في المعارك مع قوات الجيش الوطني اليمني، حسبما أورد اليوم (الخميس) موقع "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن العاصمة صنعاء شهدت أمس مراسم تشييع عدد من العسكريين، الذين قتلوا في مختلف الجبهات.

وأضافت أن بين القتلى أربعة ضباط برتبة عقيد؛ وهم: عبداللطيف صالح الغفري، ومعين عبدالله مرعي، وعبدالبديع عبدالرب الحوثي، وعلي يحيى الوجيه.

وأشارت إلى أن تشييع القتلى الأربعة جاء بعد يوم من تشييع ضابطين آخرين رفيعي المستوى في صنعاء، وهما: العميد يحيى عبدالجبار حسن جحدان، والعميد عبدالله محمد حنش.

وكان موقع "26 سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني، قد أفاد أمس بأن قوات الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي استهدفت أمس مواقع للحوثيين غربي محافظة الجوف، وشمال محافظة الضالع.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحوثيون يعترفون بمقتل 6 قادة ميدانيين رفيعي المستوى
سبق

اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمقتل ستة على الأقلّ من قياداتها الميدانية خلال الأيام القليلة الماضية في المعارك مع قوات الجيش الوطني اليمني، حسبما أورد اليوم (الخميس) موقع "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن العاصمة صنعاء شهدت أمس مراسم تشييع عدد من العسكريين، الذين قتلوا في مختلف الجبهات.

وأضافت أن بين القتلى أربعة ضباط برتبة عقيد؛ وهم: عبداللطيف صالح الغفري، ومعين عبدالله مرعي، وعبدالبديع عبدالرب الحوثي، وعلي يحيى الوجيه.

وأشارت إلى أن تشييع القتلى الأربعة جاء بعد يوم من تشييع ضابطين آخرين رفيعي المستوى في صنعاء، وهما: العميد يحيى عبدالجبار حسن جحدان، والعميد عبدالله محمد حنش.

وكان موقع "26 سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني، قد أفاد أمس بأن قوات الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي استهدفت أمس مواقع للحوثيين غربي محافظة الجوف، وشمال محافظة الضالع.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
09:25 PM

الحوثيون يعترفون بمقتل 6 قادة ميدانيين رفيعي المستوى

بينهم 2 برتبة عميد و4 عقداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمقتل ستة على الأقلّ من قياداتها الميدانية خلال الأيام القليلة الماضية في المعارك مع قوات الجيش الوطني اليمني، حسبما أورد اليوم (الخميس) موقع "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن العاصمة صنعاء شهدت أمس مراسم تشييع عدد من العسكريين، الذين قتلوا في مختلف الجبهات.

وأضافت أن بين القتلى أربعة ضباط برتبة عقيد؛ وهم: عبداللطيف صالح الغفري، ومعين عبدالله مرعي، وعبدالبديع عبدالرب الحوثي، وعلي يحيى الوجيه.

وأشارت إلى أن تشييع القتلى الأربعة جاء بعد يوم من تشييع ضابطين آخرين رفيعي المستوى في صنعاء، وهما: العميد يحيى عبدالجبار حسن جحدان، والعميد عبدالله محمد حنش.

وكان موقع "26 سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني، قد أفاد أمس بأن قوات الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي استهدفت أمس مواقع للحوثيين غربي محافظة الجوف، وشمال محافظة الضالع.

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