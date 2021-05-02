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دام_دمك بعسير.. 200 متبرع فقط في 3 أيام و"الصحة" تدعو لإنقاذ الحياة

حملة تنفذ بـ4 مواقع رئيسة ترسيخاً للفوائد والهدف الإنساني بالبذل والعطاء

تجاوز عدد المتبرعين بالدم في منطقة عسير، عبر حملة (#دام_دمك) أكثر من 200 متبرع، وذلك خلال أول 3 أيام من بداية الحملة.

وبينت "صحة عسير"، أن الحملة تُنفذ حالياً في 4 مواقع رئيسة وهي، المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي، والحملة التي ينفذها مستشفى عسير المركزي في مجمع الراشد مول ومستشفى رجال ألمع ومستشفى البرك.

ولفتت إلى أن الحملة مستمرة في المواقع المذكورة إضافة إلى استمرار جميع بنوك الدم في استقبال المتبرعين بالدم، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتبرع بالدم لما له من أهمية وفوائد صحية عظيمة وإسهاماً في إنقاذ حياة الآخرين.

يُذكر أن الصحة تسعى من خلال هذه الحملة إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.


كما تسعى الحملة إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين، لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدم بوزارة الصحة، مع الحرص على اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

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دام_دمك بعسير.. 200 متبرع فقط في 3 أيام و"الصحة" تدعو لإنقاذ الحياة
سبق

تجاوز عدد المتبرعين بالدم في منطقة عسير، عبر حملة (#دام_دمك) أكثر من 200 متبرع، وذلك خلال أول 3 أيام من بداية الحملة.

وبينت "صحة عسير"، أن الحملة تُنفذ حالياً في 4 مواقع رئيسة وهي، المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي، والحملة التي ينفذها مستشفى عسير المركزي في مجمع الراشد مول ومستشفى رجال ألمع ومستشفى البرك.

ولفتت إلى أن الحملة مستمرة في المواقع المذكورة إضافة إلى استمرار جميع بنوك الدم في استقبال المتبرعين بالدم، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتبرع بالدم لما له من أهمية وفوائد صحية عظيمة وإسهاماً في إنقاذ حياة الآخرين.

يُذكر أن الصحة تسعى من خلال هذه الحملة إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.


كما تسعى الحملة إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين، لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدم بوزارة الصحة، مع الحرص على اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
12:44 PM

دام_دمك بعسير.. 200 متبرع فقط في 3 أيام و"الصحة" تدعو لإنقاذ الحياة

حملة تنفذ بـ4 مواقع رئيسة ترسيخاً للفوائد والهدف الإنساني بالبذل والعطاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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تجاوز عدد المتبرعين بالدم في منطقة عسير، عبر حملة (#دام_دمك) أكثر من 200 متبرع، وذلك خلال أول 3 أيام من بداية الحملة.

وبينت "صحة عسير"، أن الحملة تُنفذ حالياً في 4 مواقع رئيسة وهي، المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي، والحملة التي ينفذها مستشفى عسير المركزي في مجمع الراشد مول ومستشفى رجال ألمع ومستشفى البرك.

ولفتت إلى أن الحملة مستمرة في المواقع المذكورة إضافة إلى استمرار جميع بنوك الدم في استقبال المتبرعين بالدم، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتبرع بالدم لما له من أهمية وفوائد صحية عظيمة وإسهاماً في إنقاذ حياة الآخرين.

يُذكر أن الصحة تسعى من خلال هذه الحملة إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.


كما تسعى الحملة إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين، لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدم بوزارة الصحة، مع الحرص على اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

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