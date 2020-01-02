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"كفاءة": تثبيت السرعة على الطرق الطويلة يوفر الوقود والراحة

في إطار نصائح يوجهها المركز تحت شعار "سيارتك تفزع لك"

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، باستخدام "مثبّت السرعة" عند القيادة على الطرق السريعة؛ ما يقلل من استهلاك الوقود عن طريق تجنُّب تغييرات السرعة التي تحدث عن طريق تحكم السائق في سرعة المركبة.

وتحت شعار "سيارتك تفزع لك" توجه "كفاءة" جملة من النصائح التي وضعها المتخصصون في قسم السيارات، ومع الاستمرار في تجربتها تتحول إلى سلوك حضاري وقيادة آمنة.


وأوضح المركز أن استخدام "مثبّت السرعة" يساعد على القيادة بشكلٍ متزن، ويجنّب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعورياً، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.

وقال "كفاءة": الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ ما يزيد من استهلاك الوقود.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة مثبت السرعة الطرق السريعة استهلاك الوقود

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"كفاءة": تثبيت السرعة على الطرق الطويلة يوفر الوقود والراحة
سبق

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، باستخدام "مثبّت السرعة" عند القيادة على الطرق السريعة؛ ما يقلل من استهلاك الوقود عن طريق تجنُّب تغييرات السرعة التي تحدث عن طريق تحكم السائق في سرعة المركبة.

وتحت شعار "سيارتك تفزع لك" توجه "كفاءة" جملة من النصائح التي وضعها المتخصصون في قسم السيارات، ومع الاستمرار في تجربتها تتحول إلى سلوك حضاري وقيادة آمنة.


وأوضح المركز أن استخدام "مثبّت السرعة" يساعد على القيادة بشكلٍ متزن، ويجنّب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعورياً، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.

وقال "كفاءة": الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ ما يزيد من استهلاك الوقود.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
12:47 AM

"كفاءة": تثبيت السرعة على الطرق الطويلة يوفر الوقود والراحة

في إطار نصائح يوجهها المركز تحت شعار "سيارتك تفزع لك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، باستخدام "مثبّت السرعة" عند القيادة على الطرق السريعة؛ ما يقلل من استهلاك الوقود عن طريق تجنُّب تغييرات السرعة التي تحدث عن طريق تحكم السائق في سرعة المركبة.

وتحت شعار "سيارتك تفزع لك" توجه "كفاءة" جملة من النصائح التي وضعها المتخصصون في قسم السيارات، ومع الاستمرار في تجربتها تتحول إلى سلوك حضاري وقيادة آمنة.


وأوضح المركز أن استخدام "مثبّت السرعة" يساعد على القيادة بشكلٍ متزن، ويجنّب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعورياً، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.

وقال "كفاءة": الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ ما يزيد من استهلاك الوقود.

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