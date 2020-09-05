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"الموارد البشرية" تتعرف على موقع حالة تعنيف "أب لابنه" وتبدأ التحقق

قال مركز بلاغات العنف الأسري إنه إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه فقد تم التعرف على موقع الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجارٍ المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت وسمًا حول الموضوع، ومطالبات بتقصي الحقائق.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عنف أسري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تتعرف على موقع حالة تعنيف "أب لابنه" وتبدأ التحقق
سبق

قال مركز بلاغات العنف الأسري إنه إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه فقد تم التعرف على موقع الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجارٍ المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت وسمًا حول الموضوع، ومطالبات بتقصي الحقائق.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
10:42 PM

"الموارد البشرية" تتعرف على موقع حالة تعنيف "أب لابنه" وتبدأ التحقق

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
188

قال مركز بلاغات العنف الأسري إنه إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه فقد تم التعرف على موقع الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجارٍ المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت وسمًا حول الموضوع، ومطالبات بتقصي الحقائق.

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