"الموارد البشرية" تتعرف على موقع حالة تعنيف "أب لابنه" وتبدأ التحقق

قال مركز بلاغات العنف الأسري إنه إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه فقد تم التعرف على موقع الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجارٍ المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت وسمًا حول الموضوع، ومطالبات بتقصي الحقائق.