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شاهد من بارق.. جولات رقابية مسائية تغلق مطعمين و3 بوفيهات وصالونيْ حلاقة

شملت نشاطات تجارية متعلقة بالصحة العامة ورصدت 25 مخالفة.. "عسيري": أبلغوا

أغلقت بلدية محافظة بارق، 7 محلات تجارية ذات نشاطات تتعلق بالصحة العامة؛ وذلك في جولات رقابية مسائية، قام بها مراقبو قسم صحة البيئة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن عسيري، أنه تم توجيه مراقبي صحة البيئة بعمل جولات مسائية على المحلات التجارية التي تتعلق بالصحة العامة، وقد نفّذ المراقبون الجولات المسائية خلال الأيام الماضية على أكثر من 80 محلًّا في بارق، ومركز ثلوث المنظر، شملت مراكز التموينات الغذائية، والمطاعم، والبوفيهات، وصالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس، وأسفرت عن رصد 25 مخالفة صحية، وإغلاق مطعمين وثلاث بوفيهات وصالونيْ حلاقة.

وأكد "عسيري" أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين؛ منوهًا للمستهلكين بأنه في حال وجود أي مخالفة صحية، عليهم الإبلاغ عن طريق رقم البلاغات (940)، وسيتم الاستجابة بشكل فوري، كما نبّه ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية، والحرص على جودة المنتجات المقدمة للفئات المستفيدة؛ مبينًا أن هذه مسؤوليتهم نحو مجتمعهم، وبيئتهم، وتطبيقهم للاشتراطات ضمان لحقوق المستفيد.

بارق جولات رقابية بلدية محافظة بارق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من بارق.. جولات رقابية مسائية تغلق مطعمين و3 بوفيهات وصالونيْ حلاقة
سبق

أغلقت بلدية محافظة بارق، 7 محلات تجارية ذات نشاطات تتعلق بالصحة العامة؛ وذلك في جولات رقابية مسائية، قام بها مراقبو قسم صحة البيئة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن عسيري، أنه تم توجيه مراقبي صحة البيئة بعمل جولات مسائية على المحلات التجارية التي تتعلق بالصحة العامة، وقد نفّذ المراقبون الجولات المسائية خلال الأيام الماضية على أكثر من 80 محلًّا في بارق، ومركز ثلوث المنظر، شملت مراكز التموينات الغذائية، والمطاعم، والبوفيهات، وصالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس، وأسفرت عن رصد 25 مخالفة صحية، وإغلاق مطعمين وثلاث بوفيهات وصالونيْ حلاقة.

وأكد "عسيري" أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين؛ منوهًا للمستهلكين بأنه في حال وجود أي مخالفة صحية، عليهم الإبلاغ عن طريق رقم البلاغات (940)، وسيتم الاستجابة بشكل فوري، كما نبّه ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية، والحرص على جودة المنتجات المقدمة للفئات المستفيدة؛ مبينًا أن هذه مسؤوليتهم نحو مجتمعهم، وبيئتهم، وتطبيقهم للاشتراطات ضمان لحقوق المستفيد.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
09:02 AM

شاهد من بارق.. جولات رقابية مسائية تغلق مطعمين و3 بوفيهات وصالونيْ حلاقة

شملت نشاطات تجارية متعلقة بالصحة العامة ورصدت 25 مخالفة.. "عسيري": أبلغوا

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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أغلقت بلدية محافظة بارق، 7 محلات تجارية ذات نشاطات تتعلق بالصحة العامة؛ وذلك في جولات رقابية مسائية، قام بها مراقبو قسم صحة البيئة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن عسيري، أنه تم توجيه مراقبي صحة البيئة بعمل جولات مسائية على المحلات التجارية التي تتعلق بالصحة العامة، وقد نفّذ المراقبون الجولات المسائية خلال الأيام الماضية على أكثر من 80 محلًّا في بارق، ومركز ثلوث المنظر، شملت مراكز التموينات الغذائية، والمطاعم، والبوفيهات، وصالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس، وأسفرت عن رصد 25 مخالفة صحية، وإغلاق مطعمين وثلاث بوفيهات وصالونيْ حلاقة.

وأكد "عسيري" أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين؛ منوهًا للمستهلكين بأنه في حال وجود أي مخالفة صحية، عليهم الإبلاغ عن طريق رقم البلاغات (940)، وسيتم الاستجابة بشكل فوري، كما نبّه ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية، والحرص على جودة المنتجات المقدمة للفئات المستفيدة؛ مبينًا أن هذه مسؤوليتهم نحو مجتمعهم، وبيئتهم، وتطبيقهم للاشتراطات ضمان لحقوق المستفيد.

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