دراسة تحسم الجدل.. هل ينقل البعوض فيروس كورونا؟

أجراها باحثون في جامعة كانساس الأمريكية

بعد الجدل الذي أثاره موضوع إمكانية نقل البعوض فيروس كورونا، حسمت دراسة أميركية أجراها باحثون في جامعة كانساس، النقاش، وأكدت أن البعوض غير قادر على نشر الفيروس المستجد، وفقا لصحيفة "جيروزالم بوست".

وتناولت الدراسة أشهر 3 أنواع من البعوض تمثل أهم أنواع النواقل الفيروسية التي يمكن أن تصيب البشر، وجميعها موجودة في الصين مركز تفشي الوباء، وهي: بعوضة الحمّى الصفراء، وبعوضة النمر الآسيوية، وبعوضة خماسية الخطوط.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نشرت هذه المعلومات في وقت مبكر من تفشي الوباء، وقالت: "حتى الآن لم تكن هناك معلومات أو أدلة تشير إلى أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق البعوض".

وذكر الباحثون: "بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية بشكل قاطع أن البعوض لا يمكنه نقل الفيروس، فإن دراستنا هي الأولى التي تقدم بيانات قاطعة تدعم النظرية"، حسب موقع قناة "الحرة".

وأثبت الباحثون أنه حتى في الظروف القاسية، فإن فيروس كورونا غير قادر على التكاثر في البعوض، وبالتالي لا يمكن أن ينتقل إلى الناس عبر هذه الكائنات.

وللوصول إلى نتائجهم، حقن الباحثون 277 بعوضة بالفيروس، وبعد 24 ساعة من الحقن، لم يتم الكشف عن أي وجود للفيروس في البعوض، باستثناء بعوضة واحدة فقط احتوت على آثار معدية للمرض.

ووفقاً لآخر إحصاء أجرته وكالة "رويترز" فإن أكثر من 14.38 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، كما توفي أكثر من 600 ألف آخرين، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر عام 2019.