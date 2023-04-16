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"النزل الصحي 2" في الخبر يستقبل 70 مواطنًا عائدًا من الخارج

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل جهزته خلال وقت قياسي

أكملت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام استعداداتها لتحضير النُّزل الصحي الثاني لاستقبال عدد من المواطنين العائدين إلى أرض الوطن و المستفيدين من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقد تمت تهيئة النزل الصحي الجديد رقم ٢ الذي يقع بفندق الهوليدي إن بمدينة الخبر بكافة المستلزمات الطبية والفرق الإدارية والأمنية و الأطباء والممرضين والمتطوعين من المستشفى الجامعي ومركز طب الأسرة والمجتمع وإعداد هيكلة النزل في وقت قياسي.

وثمن المدير التنفيذي لإدارة المحاجر التابعة للجامعة الدكتور شاهر الشهري، اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بسلامة المواطنين وضمانها إعادتهم إلى أهلهم بعد التأكد من لياقتهم الصحية، مشيرًا إلى أن النّزل الصحي الجديد استقبل أكثر من 70 مسافراً في أقل من 24 ساعة من وقت استلام مقره.

وأشار "الشهري" إلى أن إجراءات فرز الضيوف وإسكانهم في النزل الصحي تمت في أقل من ساعتين بالنزل الصحي ووفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة عالمياً.

بدوره، أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف أن إ عداد النزل الصحي تم خلال فترة قياسية وبحسب توجيهات حكومتنا الرشيدة ، مؤكدًا على استعداد الجامعة وقياداتها ومنسوبيها دائماً لخدمة الوطن.

وأفاد أن عدد أفراد الطواقم بالنزل الثاني الذي يشرف عليه مدير مركز طب الأسرة والمجتمع الدكتور شاهر الشهري بلغ 98 شخصًا، منهم 43 من الأطباء والممرضين والمختصين بالجودة ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى 10 إداريين و45 متطوعًا من منسوبي المستشفي الجامعي بالخبر ، وكذلك مركز طب الأسرة والمجتمع.

جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الدمام النُّزل الصحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النزل الصحي 2" في الخبر يستقبل 70 مواطنًا عائدًا من الخارج
سبق

أكملت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام استعداداتها لتحضير النُّزل الصحي الثاني لاستقبال عدد من المواطنين العائدين إلى أرض الوطن و المستفيدين من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقد تمت تهيئة النزل الصحي الجديد رقم ٢ الذي يقع بفندق الهوليدي إن بمدينة الخبر بكافة المستلزمات الطبية والفرق الإدارية والأمنية و الأطباء والممرضين والمتطوعين من المستشفى الجامعي ومركز طب الأسرة والمجتمع وإعداد هيكلة النزل في وقت قياسي.

وثمن المدير التنفيذي لإدارة المحاجر التابعة للجامعة الدكتور شاهر الشهري، اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بسلامة المواطنين وضمانها إعادتهم إلى أهلهم بعد التأكد من لياقتهم الصحية، مشيرًا إلى أن النّزل الصحي الجديد استقبل أكثر من 70 مسافراً في أقل من 24 ساعة من وقت استلام مقره.

وأشار "الشهري" إلى أن إجراءات فرز الضيوف وإسكانهم في النزل الصحي تمت في أقل من ساعتين بالنزل الصحي ووفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة عالمياً.

بدوره، أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف أن إ عداد النزل الصحي تم خلال فترة قياسية وبحسب توجيهات حكومتنا الرشيدة ، مؤكدًا على استعداد الجامعة وقياداتها ومنسوبيها دائماً لخدمة الوطن.

وأفاد أن عدد أفراد الطواقم بالنزل الثاني الذي يشرف عليه مدير مركز طب الأسرة والمجتمع الدكتور شاهر الشهري بلغ 98 شخصًا، منهم 43 من الأطباء والممرضين والمختصين بالجودة ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى 10 إداريين و45 متطوعًا من منسوبي المستشفي الجامعي بالخبر ، وكذلك مركز طب الأسرة والمجتمع.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
03:23 PM

"النزل الصحي 2" في الخبر يستقبل 70 مواطنًا عائدًا من الخارج

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل جهزته خلال وقت قياسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكملت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام استعداداتها لتحضير النُّزل الصحي الثاني لاستقبال عدد من المواطنين العائدين إلى أرض الوطن و المستفيدين من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقد تمت تهيئة النزل الصحي الجديد رقم ٢ الذي يقع بفندق الهوليدي إن بمدينة الخبر بكافة المستلزمات الطبية والفرق الإدارية والأمنية و الأطباء والممرضين والمتطوعين من المستشفى الجامعي ومركز طب الأسرة والمجتمع وإعداد هيكلة النزل في وقت قياسي.

وثمن المدير التنفيذي لإدارة المحاجر التابعة للجامعة الدكتور شاهر الشهري، اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بسلامة المواطنين وضمانها إعادتهم إلى أهلهم بعد التأكد من لياقتهم الصحية، مشيرًا إلى أن النّزل الصحي الجديد استقبل أكثر من 70 مسافراً في أقل من 24 ساعة من وقت استلام مقره.

وأشار "الشهري" إلى أن إجراءات فرز الضيوف وإسكانهم في النزل الصحي تمت في أقل من ساعتين بالنزل الصحي ووفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة عالمياً.

بدوره، أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف أن إ عداد النزل الصحي تم خلال فترة قياسية وبحسب توجيهات حكومتنا الرشيدة ، مؤكدًا على استعداد الجامعة وقياداتها ومنسوبيها دائماً لخدمة الوطن.

وأفاد أن عدد أفراد الطواقم بالنزل الثاني الذي يشرف عليه مدير مركز طب الأسرة والمجتمع الدكتور شاهر الشهري بلغ 98 شخصًا، منهم 43 من الأطباء والممرضين والمختصين بالجودة ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى 10 إداريين و45 متطوعًا من منسوبي المستشفي الجامعي بالخبر ، وكذلك مركز طب الأسرة والمجتمع.

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