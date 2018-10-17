النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقاتلتان "إف- 15 إي" تُدمّران مستودع أسلحة أمريكيًّا في سوريا

مجلس النواب تبنّى مشروعًا يُدين قرار ترامب بالانسحاب من هناك

نفّذت القوات الأمريكية ضربةً جوية في شمال سوريا، يوم أمس الأربعاء؛ لتدمير مستودع للذخيرة ومعدات عسكرية، تَخلت عنها بالتزامن مع انسحاب العسكريين الأمريكيين من شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الكولونيل، ميليس كاجينز: "شاركت في الضربة مقاتلتان من طراز "إف- 15 إي" قصفتا مصنع "لافارج" للأسمنت، بعد أن غادرته كل قوات التحالف"؛ وفق "رويترز".

في هذه الأثناء تبنّى مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروعًا يُدين قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

ووافق أعضاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على القرار بـ354 صوتًا مقابل 60 صوتًا.

وقرر الرئيس الأمريكي سحب قواته من شمالي سوريا، الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ تركيا عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هناك.

وقالت أنقرة إن العملية العسكرية، التي أطلقت عليها تسمية "نبع السلام"، تهدف إلى إبعاد قوات "قسد" عن مواقعها في شمال شرق سوريا.

القوات الأمريكية سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقاتلتان "إف- 15 إي" تُدمّران مستودع أسلحة أمريكيًّا في سوريا
سبق

نفّذت القوات الأمريكية ضربةً جوية في شمال سوريا، يوم أمس الأربعاء؛ لتدمير مستودع للذخيرة ومعدات عسكرية، تَخلت عنها بالتزامن مع انسحاب العسكريين الأمريكيين من شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الكولونيل، ميليس كاجينز: "شاركت في الضربة مقاتلتان من طراز "إف- 15 إي" قصفتا مصنع "لافارج" للأسمنت، بعد أن غادرته كل قوات التحالف"؛ وفق "رويترز".

في هذه الأثناء تبنّى مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروعًا يُدين قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

ووافق أعضاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على القرار بـ354 صوتًا مقابل 60 صوتًا.

وقرر الرئيس الأمريكي سحب قواته من شمالي سوريا، الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ تركيا عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هناك.

وقالت أنقرة إن العملية العسكرية، التي أطلقت عليها تسمية "نبع السلام"، تهدف إلى إبعاد قوات "قسد" عن مواقعها في شمال شرق سوريا.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
08:56 AM

مقاتلتان "إف- 15 إي" تُدمّران مستودع أسلحة أمريكيًّا في سوريا

مجلس النواب تبنّى مشروعًا يُدين قرار ترامب بالانسحاب من هناك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
7,000

نفّذت القوات الأمريكية ضربةً جوية في شمال سوريا، يوم أمس الأربعاء؛ لتدمير مستودع للذخيرة ومعدات عسكرية، تَخلت عنها بالتزامن مع انسحاب العسكريين الأمريكيين من شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الكولونيل، ميليس كاجينز: "شاركت في الضربة مقاتلتان من طراز "إف- 15 إي" قصفتا مصنع "لافارج" للأسمنت، بعد أن غادرته كل قوات التحالف"؛ وفق "رويترز".

في هذه الأثناء تبنّى مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروعًا يُدين قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

ووافق أعضاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على القرار بـ354 صوتًا مقابل 60 صوتًا.

وقرر الرئيس الأمريكي سحب قواته من شمالي سوريا، الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ تركيا عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هناك.

وقالت أنقرة إن العملية العسكرية، التي أطلقت عليها تسمية "نبع السلام"، تهدف إلى إبعاد قوات "قسد" عن مواقعها في شمال شرق سوريا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,235
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,869
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,970
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,718

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة