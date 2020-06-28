"الشنبري" لـ"سبق": القيمة المضافة احتراز عالمي ضد كورونا.. واقتصادنا سيعود

اشترط عودة عناصر إنتاج التوظيف الكامل بمعدلات أعلى مما قبل الأزمة

أكد المحلل الاقتصادي والعقاري حسام الشنبري لـ"سبق" أنه كان لا بد من توقع الصدمة، إذ إن أزمة كورونا أزمة صحية بحتة ألقت بظلالها على مختلف تداعيات الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن القرارات الاقتصادية المؤلمة الأخيرة بما فيها الـ15% كقيمة مضافة مبررة حتى لا ينعكس سلباً في الاقتصاد السعودي.

وتفصيلاً، قال "الشنبري": عندما تعرف على سبيل المثال أن دولة صناعية كبرى مثل الولايات المتحدة، والتي يعتمد اقتصادها في المقام الاول على الابتكار خسر مواطنوها 30 مليون وظيفة في يونيو الماضي، هنا تجزم فقط أن الأمر جلل، ولم يحدث منذ أزمة الكساد الكبير في بداية القرن الماضي.

وأضاف: بطبيعة الحال نحن هنا في السعودية جزء من اقتصاد العالم المتضرر جراء هذه الجائحة، فكان لا بد من اتخاذ قرارات قاسية ومؤلمة كما وصفها حينها وزير المالية للحد من تفاقم الآثار السلبية لتداعيات كورونا، خصوصاً بعد أن تسارعت الخطوات ليصبح اقتصاد المملكة اقتصاداً إنتاجياً يعتمد على إدارة التوازنات ويخدم مشروع ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، إذ إن التوجيه الاقتصادي العميق ليس فقط محض تعظيم وتنويع إيرادات الدولة غير النفطية، بل أيضاً تغيير تصرفات قطاع "المستهلكين أو القطاع الأسري.

وبيّن "الشنبري" أنه عند زيادة الاستهلاك للسلع المستوردة من الغذاء والدواء والتجزئة والمواد الأساسية، فذلك يعني أن الاقتصاد يتكبد خسارة للاحتياطي الأجنبي للدولار والعملات الصعبة، والذي تغطيه البنوك المركزية.

وتابع: وعليه يرتفع العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ويرتفع الضخم وتضعف العملة وينخفض النمو الاقتصادي، مما يؤثر بشكل سلبي وكبير على التوسع الحكومي في الإنفاق الرأسمالي على المشاريع المجدولة والبنى التحتية، لذلك تلجأ الكثير من الدول لفرض ضريبة القيمة المضافة، والتي هي أحد أهم السياسات المالية لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية، وهذا أمر مهم ويخدم الاقتصاد الكلي.

واختتم المحلل الاقتصادي والعقاري أنه عند عودة كل عناصر إنتاج التوظيف الكامل وفي كل القطاعات وبمعدلات أعلى ما قبل الأزمة، وهو في اتجاه لتعويض الانكماش، يعني أن مرحلة تعاظم النمو في الدورة الاقتصادية يتجه للذروة، وتسجل المملكة أعلى معدل نمو في تاريخها الاقتصادي، هي ليست تنبؤات ولكنها معطيات تاريخية في الفكر الاقتصادي بعيداً عن البعد النظري.