في مباراة ودية "أخضر 21 عاماً" يفوز على العراق بثنائية

قصي حضر المباراة وطالب بمزيد من الجهد

تغلب المنتخب السعودي تحت 21 عامًا على ضيفه منتخب العراق بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب نادي الرياض، ضمن معسكره المقام في إطار البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

وسجل هدفي الأخضر المهاجم عبدالله الحمدان في الدقيقة 15 و33 من مجريات الشوط الأول، في حين سجل منتخب العراق هدفه الوحيد في الدقيقة 81 عن طريق ركلة جزاء.

ودخل المدير الفني سعد الشهري المباراة بقائمة مكونة من: صالح الوحيمد في حراسة المرمى، وعبدالله حسون، وفيصل دارسي، وعون السلولي، ومنيف دوشي، وناصر العمران، وحسين النخلي، وهيثم الخليف، وأيمن الحجيلي، وحسن القيد، وعبدالله الحمدان.

وشهدت المباراة حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة د. قحطان الجنابي.

من جهة أخرى، دعا رئيس الاتحاد السعودي قصي الفواز اللاعبين في اجتماعه معهم في أعقاب المباراة الودية إلى بذل الجهود وتقديم العطاء الفني والإمكانات التي يمتلكونها من أجل تحقيق هدف المنتخب الوطني بالتأهل لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، والعبور منها إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأشاد قصي الفواز بالمستويات الفنية والنتائج الجيدة في المباريات التجريبية، متمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني في مشواره نحو الأولمبياد.

يُذكر أن "الأخضر" سيستضيف مجموعته في التصفيات خلال شهر مارس المقبل، والتي تضم إلى جانبه منتخبات: الإمارات، ولبنان، والمالديف، والمؤهلة لكأس آسيا التي ستقام منافستها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل، على أن تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).



