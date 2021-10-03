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"العواد" يبحث مع نائب وزير خارجية ألمانيا سبل تعزيز التعاون بحقوق الإنسان

أكد أن التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامح رؤية 2030

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مقر الهيئة هذا اليوم نائب وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية ميغيل بيرغر.

وبحث معه العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

واستعرض "العواد" التطورات التي تشهدها المملكة في دعم حقوق الإنسان، والتي نتج عنها أكثر من 90 قراراً إصلاحياً حقوقياً.

وأفاد أن المملكة سعت دولياً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات التي أصبحت طرفًا فيها، حيث قدّمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن قائمة الدول الملتزمة بتقديم التقارير في مواعيدها.

وأكد أن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامح رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق مكانةٍ مرموقةٍ للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يبحث مع نائب وزير خارجية ألمانيا سبل تعزيز التعاون بحقوق الإنسان
سبق

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مقر الهيئة هذا اليوم نائب وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية ميغيل بيرغر.

وبحث معه العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

واستعرض "العواد" التطورات التي تشهدها المملكة في دعم حقوق الإنسان، والتي نتج عنها أكثر من 90 قراراً إصلاحياً حقوقياً.

وأفاد أن المملكة سعت دولياً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات التي أصبحت طرفًا فيها، حيث قدّمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن قائمة الدول الملتزمة بتقديم التقارير في مواعيدها.

وأكد أن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامح رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق مكانةٍ مرموقةٍ للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
04:45 PM

"العواد" يبحث مع نائب وزير خارجية ألمانيا سبل تعزيز التعاون بحقوق الإنسان

أكد أن التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامح رؤية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مقر الهيئة هذا اليوم نائب وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية ميغيل بيرغر.

وبحث معه العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

واستعرض "العواد" التطورات التي تشهدها المملكة في دعم حقوق الإنسان، والتي نتج عنها أكثر من 90 قراراً إصلاحياً حقوقياً.

وأفاد أن المملكة سعت دولياً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات التي أصبحت طرفًا فيها، حيث قدّمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن قائمة الدول الملتزمة بتقديم التقارير في مواعيدها.

وأكد أن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامح رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق مكانةٍ مرموقةٍ للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها.

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