النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

أمير تبوك يفتتح فرع "الزكاة والدخل" بالمنطقة.. غداً

في إطار توسيع نطاق حضور الهيئة بمختلف مدن ومحافظات المملكة

يفتتح الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، غداً الأربعاء، فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة وذلك في المقر الجديد بمدينة تبوك بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

ويتكون مبنى الفرع الجديد للهيئة من ثلاثة أدوار، بمساحة إجمالية تصل إلى 9800 متر، ويحتوي على صالات الاستقبال المراجعين، وعدد من المكاتب المزودة بأحدث وسائل التقنية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع نطاق حضورها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتقديم خدمات عالية الجودة للمكلفين تثري تجربتهم، إذ يحتوي الفرع على صالة شاملة تتوفر فيها تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلفين، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير تبوك يفتتح فرع "الزكاة والدخل" بالمنطقة.. غداً
سبق

يفتتح الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، غداً الأربعاء، فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة وذلك في المقر الجديد بمدينة تبوك بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

ويتكون مبنى الفرع الجديد للهيئة من ثلاثة أدوار، بمساحة إجمالية تصل إلى 9800 متر، ويحتوي على صالات الاستقبال المراجعين، وعدد من المكاتب المزودة بأحدث وسائل التقنية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع نطاق حضورها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتقديم خدمات عالية الجودة للمكلفين تثري تجربتهم، إذ يحتوي الفرع على صالة شاملة تتوفر فيها تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلفين، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
11:55 PM

أمير تبوك يفتتح فرع "الزكاة والدخل" بالمنطقة.. غداً

في إطار توسيع نطاق حضور الهيئة بمختلف مدن ومحافظات المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
79

يفتتح الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، غداً الأربعاء، فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة وذلك في المقر الجديد بمدينة تبوك بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

ويتكون مبنى الفرع الجديد للهيئة من ثلاثة أدوار، بمساحة إجمالية تصل إلى 9800 متر، ويحتوي على صالات الاستقبال المراجعين، وعدد من المكاتب المزودة بأحدث وسائل التقنية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع نطاق حضورها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتقديم خدمات عالية الجودة للمكلفين تثري تجربتهم، إذ يحتوي الفرع على صالة شاملة تتوفر فيها تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلفين، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,462
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,235
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,947

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة