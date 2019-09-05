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صدمة.. وفاة نجل أسطورة البرازيل "كافو" خلال مباراة كرة قدم

"دانيلو" تعرض لنوبة قلبية أدت لوفاته أثناء اللعب مع الأصدقاء

ألمّت بالشارع البرازيلي الرياضي صدمة كبيرة اليوم الخميس، بإعلان خبر وفاة نجل القائد الأسطوري لمنتخب السامبا كافو، أثناء ممارسته كرة القدم.

وقالت صحيفة "إيفننغ ستاندارد" إن دانيلو ابن قائد البرازيل السابق كافو، تعرض لنوبة قلبية أدت لوفاته، أثناء مباراة كرة القدم مع الأصدقاء.
وكان دانيلو، البالغ من العمر 30 عاما، أخبر أصدقاءه أنه لا يشعر بخير، بعد 10 دقائق من لعب الكرة، ليتم نقله لمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" أكد خبر الوفاة اللاعب البرازيلي السابق باولو سيرجيو زميل كافو السابق بنادي روما الإيطالي، قبل أن يقدم العديد من أساطير الكرة تعازيهم لكافو.
ويعتبر كافو من أساطير منتخب "السامبا"، حيث نجح بقيادة المنتخب للقبي كأس العالم عامي 1994 و2002، وخاض 142 مباراة دولية.

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صدمة.. وفاة نجل أسطورة البرازيل "كافو" خلال مباراة كرة قدم
سبق

ألمّت بالشارع البرازيلي الرياضي صدمة كبيرة اليوم الخميس، بإعلان خبر وفاة نجل القائد الأسطوري لمنتخب السامبا كافو، أثناء ممارسته كرة القدم.

وقالت صحيفة "إيفننغ ستاندارد" إن دانيلو ابن قائد البرازيل السابق كافو، تعرض لنوبة قلبية أدت لوفاته، أثناء مباراة كرة القدم مع الأصدقاء.
وكان دانيلو، البالغ من العمر 30 عاما، أخبر أصدقاءه أنه لا يشعر بخير، بعد 10 دقائق من لعب الكرة، ليتم نقله لمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" أكد خبر الوفاة اللاعب البرازيلي السابق باولو سيرجيو زميل كافو السابق بنادي روما الإيطالي، قبل أن يقدم العديد من أساطير الكرة تعازيهم لكافو.
ويعتبر كافو من أساطير منتخب "السامبا"، حيث نجح بقيادة المنتخب للقبي كأس العالم عامي 1994 و2002، وخاض 142 مباراة دولية.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
02:13 PM

صدمة.. وفاة نجل أسطورة البرازيل "كافو" خلال مباراة كرة قدم

"دانيلو" تعرض لنوبة قلبية أدت لوفاته أثناء اللعب مع الأصدقاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألمّت بالشارع البرازيلي الرياضي صدمة كبيرة اليوم الخميس، بإعلان خبر وفاة نجل القائد الأسطوري لمنتخب السامبا كافو، أثناء ممارسته كرة القدم.

وقالت صحيفة "إيفننغ ستاندارد" إن دانيلو ابن قائد البرازيل السابق كافو، تعرض لنوبة قلبية أدت لوفاته، أثناء مباراة كرة القدم مع الأصدقاء.
وكان دانيلو، البالغ من العمر 30 عاما، أخبر أصدقاءه أنه لا يشعر بخير، بعد 10 دقائق من لعب الكرة، ليتم نقله لمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" أكد خبر الوفاة اللاعب البرازيلي السابق باولو سيرجيو زميل كافو السابق بنادي روما الإيطالي، قبل أن يقدم العديد من أساطير الكرة تعازيهم لكافو.
ويعتبر كافو من أساطير منتخب "السامبا"، حيث نجح بقيادة المنتخب للقبي كأس العالم عامي 1994 و2002، وخاض 142 مباراة دولية.

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