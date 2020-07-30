النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

96 منها في منطقة شينجيانغ

أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم، بأن الصين أعلنت عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد، وخمس حالات في مقاطعة لياونينغ، وواحدة في بكين، وثلاث حالات وافدة.

وأضافت أنه تم تسجيل 84165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حتى أمس؛ فيما ظل عدد الوفيات بالفيروس عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم، بأن الصين أعلنت عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد، وخمس حالات في مقاطعة لياونينغ، وواحدة في بكين، وثلاث حالات وافدة.

وأضافت أنه تم تسجيل 84165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حتى أمس؛ فيما ظل عدد الوفيات بالفيروس عند 4634.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
08:25 AM

الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

96 منها في منطقة شينجيانغ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
164

أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم، بأن الصين أعلنت عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد، وخمس حالات في مقاطعة لياونينغ، وواحدة في بكين، وثلاث حالات وافدة.

وأضافت أنه تم تسجيل 84165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حتى أمس؛ فيما ظل عدد الوفيات بالفيروس عند 4634.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,083
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,745
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,288

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة