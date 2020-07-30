الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا
96 منها في منطقة شينجيانغ
أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم، بأن الصين أعلنت عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.
وذكر بيان صادر عن اللجنة أن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد، وخمس حالات في مقاطعة لياونينغ، وواحدة في بكين، وثلاث حالات وافدة.
وأضافت أنه تم تسجيل 84165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حتى أمس؛ فيما ظل عدد الوفيات بالفيروس عند 4634.
الصين
فيروس كورونا الجديد
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-30
أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم، بأن الصين أعلنت عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.
وذكر بيان صادر عن اللجنة أن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد، وخمس حالات في مقاطعة لياونينغ، وواحدة في بكين، وثلاث حالات وافدة.
وأضافت أنه تم تسجيل 84165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حتى أمس؛ فيما ظل عدد الوفيات بالفيروس عند 4634.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
08:25 AM
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا
96 منها في منطقة شينجيانغ
أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم، بأن الصين أعلنت عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.
وذكر بيان صادر عن اللجنة أن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد، وخمس حالات في مقاطعة لياونينغ، وواحدة في بكين، وثلاث حالات وافدة.
وأضافت أنه تم تسجيل 84165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حتى أمس؛ فيما ظل عدد الوفيات بالفيروس عند 4634.