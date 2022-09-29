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"القبة السماوية": سكان الأرض سيستمتعون بمشاهدة ظواهر فلكية مميزة في أكتوبر

المركز كشف في بيان عن أفضل فترة لمشاهدتها.. ويؤكد: من 20 إلى 500 شهاب

كشف مركز القبة السماوية الفلكي في روسيا، أن سكان الأرض سيستمتعون بمشاهدة ظواهر فلكية مميزة في شهر أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز "في الفترة ما بين 6 و10 أكتوبر المقبل سيشهد سكان الأرض ذروة نشاط ظاهرة تساقط شهب Draconids في السماء، وأفضل فترة لمشاهدة هذه الشهب من الأرض ستكون مساء يوم 8 أكتوبر منذ غروب الشمس حتى منتصف الليل.. كل ساعة في هذه الفترة سيتمكن الناس من رؤية ما بين 20 إلى 500 شهاب".

وأضاف البيان "شهب Draconids بطيئة الحركة وضاربة إلى الحمرة، وهذا ما يميزها عن بقية الشهب التي تظهر في السماء، وفي فترة ظهورها هذا العام سيكون القمر في مرحلة الهلال المتزايد ولن يعيق نوره عملية مراقبة الشهب".

وأشار البيان، وفق روسيا اليوم، إلى أن سكان الأرض سيتمكّنون أيضاً من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب الجباريات في السماء في الفترة ما بين 2 أكتوبر و7 نوفمبر القادمين، وأن ذروة تساقط هذه الشهب في السماء ستكون في الـ 22 من أكتوبر.

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"القبة السماوية": سكان الأرض سيستمتعون بمشاهدة ظواهر فلكية مميزة في أكتوبر
سبق

كشف مركز القبة السماوية الفلكي في روسيا، أن سكان الأرض سيستمتعون بمشاهدة ظواهر فلكية مميزة في شهر أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز "في الفترة ما بين 6 و10 أكتوبر المقبل سيشهد سكان الأرض ذروة نشاط ظاهرة تساقط شهب Draconids في السماء، وأفضل فترة لمشاهدة هذه الشهب من الأرض ستكون مساء يوم 8 أكتوبر منذ غروب الشمس حتى منتصف الليل.. كل ساعة في هذه الفترة سيتمكن الناس من رؤية ما بين 20 إلى 500 شهاب".

وأضاف البيان "شهب Draconids بطيئة الحركة وضاربة إلى الحمرة، وهذا ما يميزها عن بقية الشهب التي تظهر في السماء، وفي فترة ظهورها هذا العام سيكون القمر في مرحلة الهلال المتزايد ولن يعيق نوره عملية مراقبة الشهب".

وأشار البيان، وفق روسيا اليوم، إلى أن سكان الأرض سيتمكّنون أيضاً من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب الجباريات في السماء في الفترة ما بين 2 أكتوبر و7 نوفمبر القادمين، وأن ذروة تساقط هذه الشهب في السماء ستكون في الـ 22 من أكتوبر.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
09:37 AM

"القبة السماوية": سكان الأرض سيستمتعون بمشاهدة ظواهر فلكية مميزة في أكتوبر

المركز كشف في بيان عن أفضل فترة لمشاهدتها.. ويؤكد: من 20 إلى 500 شهاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مركز القبة السماوية الفلكي في روسيا، أن سكان الأرض سيستمتعون بمشاهدة ظواهر فلكية مميزة في شهر أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز "في الفترة ما بين 6 و10 أكتوبر المقبل سيشهد سكان الأرض ذروة نشاط ظاهرة تساقط شهب Draconids في السماء، وأفضل فترة لمشاهدة هذه الشهب من الأرض ستكون مساء يوم 8 أكتوبر منذ غروب الشمس حتى منتصف الليل.. كل ساعة في هذه الفترة سيتمكن الناس من رؤية ما بين 20 إلى 500 شهاب".

وأضاف البيان "شهب Draconids بطيئة الحركة وضاربة إلى الحمرة، وهذا ما يميزها عن بقية الشهب التي تظهر في السماء، وفي فترة ظهورها هذا العام سيكون القمر في مرحلة الهلال المتزايد ولن يعيق نوره عملية مراقبة الشهب".

وأشار البيان، وفق روسيا اليوم، إلى أن سكان الأرض سيتمكّنون أيضاً من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب الجباريات في السماء في الفترة ما بين 2 أكتوبر و7 نوفمبر القادمين، وأن ذروة تساقط هذه الشهب في السماء ستكون في الـ 22 من أكتوبر.

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