أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الليث والقنفذة ورابغ

أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الليث والقنفذة ورابغ
الأرصاد: تُصحَب بنشاط للرياح السطحية.. الحالة تستمر حتى 7 مساءً
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: (الليث، والقنفذة، ورابغ)، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الليث والقنفذة ورابغ
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-10
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: (الليث، والقنفذة، ورابغ)، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
11:17 AM
أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الليث والقنفذة ورابغ
الأرصاد: تُصحَب بنشاط للرياح السطحية.. الحالة تستمر حتى 7 مساءً
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: (الليث، والقنفذة، ورابغ)، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.