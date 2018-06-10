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أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الليث والقنفذة ورابغ

الأرصاد: تُصحَب بنشاط للرياح السطحية.. الحالة تستمر حتى 7 مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: (الليث، والقنفذة، ورابغ)، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الليث والقنفذة ورابغ
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: (الليث، والقنفذة، ورابغ)، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
11:17 AM

أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الليث والقنفذة ورابغ

الأرصاد: تُصحَب بنشاط للرياح السطحية.. الحالة تستمر حتى 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: (الليث، والقنفذة، ورابغ)، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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