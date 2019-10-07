النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسافر قادم من "القرن قبل الماضي" يثير الذهول في مطار أبو ظبي

تصريح رسمي يوضّح حقيقة عدم قدرة موظفي الجوازات على إدخال بياناته

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، أن زائرًا هنديًّا وصل إلى مطار أبو ظبي الدولي مؤخرًا، قادمًا من منطقة "فاراناسي" في الهند، ويبلغ من العمر 124 عامًا.

وأثار هذا الرجل المعمّر، واسمه سوامي سيفاناندا، ذهول الناس من حوله، بعد أن تَبَيّن أنه وُلد في منطقة بيهالا التابعة لبلدية كولكاتا في ولاية البنغال الغربية، يوم الثامن من أغسطس 1896.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مدير الاتصال الحكومي في الهيئة، المقدم أحمد الدلال، قوله إن موظفي الجوازات قاموا بتسجيل بيانات الراكب في نظام الدخول دون معوقات.

ونفى "الدلال" ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن موظفي الجوازات لم يستطيعوا إدخال بياناته.

وأكد أن موظفي الجوازات رحّبوا بالمعمر الزائر، وعملوا على تسهيل عملية دخوله للدولة؛ لافتًا إلى أن "سوامي" غادر الدولة بعد انتهاء إجازته.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإمارات مطار أبوظبي الهند

الرئيسية/ محطات

اعلان
مسافر قادم من "القرن قبل الماضي" يثير الذهول في مطار أبو ظبي
سبق

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، أن زائرًا هنديًّا وصل إلى مطار أبو ظبي الدولي مؤخرًا، قادمًا من منطقة "فاراناسي" في الهند، ويبلغ من العمر 124 عامًا.

وأثار هذا الرجل المعمّر، واسمه سوامي سيفاناندا، ذهول الناس من حوله، بعد أن تَبَيّن أنه وُلد في منطقة بيهالا التابعة لبلدية كولكاتا في ولاية البنغال الغربية، يوم الثامن من أغسطس 1896.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مدير الاتصال الحكومي في الهيئة، المقدم أحمد الدلال، قوله إن موظفي الجوازات قاموا بتسجيل بيانات الراكب في نظام الدخول دون معوقات.

ونفى "الدلال" ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن موظفي الجوازات لم يستطيعوا إدخال بياناته.

وأكد أن موظفي الجوازات رحّبوا بالمعمر الزائر، وعملوا على تسهيل عملية دخوله للدولة؛ لافتًا إلى أن "سوامي" غادر الدولة بعد انتهاء إجازته.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
01:39 PM

مسافر قادم من "القرن قبل الماضي" يثير الذهول في مطار أبو ظبي

تصريح رسمي يوضّح حقيقة عدم قدرة موظفي الجوازات على إدخال بياناته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
13,809

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، أن زائرًا هنديًّا وصل إلى مطار أبو ظبي الدولي مؤخرًا، قادمًا من منطقة "فاراناسي" في الهند، ويبلغ من العمر 124 عامًا.

وأثار هذا الرجل المعمّر، واسمه سوامي سيفاناندا، ذهول الناس من حوله، بعد أن تَبَيّن أنه وُلد في منطقة بيهالا التابعة لبلدية كولكاتا في ولاية البنغال الغربية، يوم الثامن من أغسطس 1896.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مدير الاتصال الحكومي في الهيئة، المقدم أحمد الدلال، قوله إن موظفي الجوازات قاموا بتسجيل بيانات الراكب في نظام الدخول دون معوقات.

ونفى "الدلال" ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن موظفي الجوازات لم يستطيعوا إدخال بياناته.

وأكد أن موظفي الجوازات رحّبوا بالمعمر الزائر، وعملوا على تسهيل عملية دخوله للدولة؛ لافتًا إلى أن "سوامي" غادر الدولة بعد انتهاء إجازته.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,679
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,528
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,599
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,266

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة