الفتح يُوقف زحف النصر نحو الصدارة ويُجبره على التعادل

في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أوقف الفتح زحف مستضيفه النصر نحو الصدارة، وأجبره على التعادل بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي إلى 35 نقطة في المركز الثاني، فيما ابتعد الفتح عن المركز الأخير وصعد للـمركز الـ15 برصيد 11 نقطة.

الشوط الأول كان استحواذًا نصراويًّا، لكنه سلبي، كما أن العارضة تعاطفت مع تسديدة لاعب النصر أحمد موسى عند الدقيقة 20.

وتألّق حارس الفتح "ماكسيم" في التصدّي لتسديدة هدّاف النصر عبدالرزاق حمدالله، عند الدقيقة 25، وأخرى عند الدقيقة 42 من ذات اللاعب.

في المقابل تصدّى حارس النصر "جونز" لتسديدة مروان سعدان عند الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني ضغط مكثف من قبل عناصر النصر على مرمى الضيوف، ليتمكن هدّاف الأصفر عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 62 من وضع فريقه في المقدمة، بهدف التقدم من علامة الجزاء.

عاد الضيوف للمباراة من جديد من خلال هدف رائع من قدم علي الحسن، عند الدقيقة 70.

عند الدقيقة 88 سدّد عبدالعزيز الدوسري كرة ساقطة رائعة كادت أن تُحضر الفرح للنصر، لولا براعة حارس الفتح "ماكسيم".

لم يستطع النصر خطف النقاط الثلاث في الوقت المتبقّي من عمر اللقاء، بما فيها الدقائق السبع التي منحها حكم اللقاء.