قالت شركة بنده للتجزئة، اليوم: إنه إلحاقًا إلى قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإغلاق فرع #هايبربنده الكعكية بمكة نتيجة اشتباه بحالات كورونا ببعض الموظفين، فقد تم افتتاح الفرع لخدمتكم مرة أخرى.
وقالت الشركة: نطمئنكم بأننا ملتزمون بتطبيق جميع إجراءات السلامة للجميع حسب إرشادات وزارة الصحة.
وقدّمت الشركة كل الشكر والتقدير لوزارات "الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية" بالعاصمة المقدسة.
عقب إغلاقه بسبب الاشتباه بحالات كورونا.. "بنده" تعلن افتتاح فرعها في كعكية مكة مجددًا
قالت: ملتزمون بتطبيق جميع إجراءات السلامة للجميع حسب إرشادات وزارة الصحة
قالت شركة بنده للتجزئة، اليوم: إنه إلحاقًا إلى قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإغلاق فرع #هايبربنده الكعكية بمكة نتيجة اشتباه بحالات كورونا ببعض الموظفين، فقد تم افتتاح الفرع لخدمتكم مرة أخرى.
وقالت الشركة: نطمئنكم بأننا ملتزمون بتطبيق جميع إجراءات السلامة للجميع حسب إرشادات وزارة الصحة.
وقدّمت الشركة كل الشكر والتقدير لوزارات "الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية" بالعاصمة المقدسة.
قالت شركة بنده للتجزئة، اليوم: إنه إلحاقًا إلى قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإغلاق فرع #هايبربنده الكعكية بمكة نتيجة اشتباه بحالات كورونا ببعض الموظفين، فقد تم افتتاح الفرع لخدمتكم مرة أخرى.
عقب إغلاقه بسبب الاشتباه بحالات كورونا.. "بنده" تعلن افتتاح فرعها في كعكية مكة مجددًا
قالت: ملتزمون بتطبيق جميع إجراءات السلامة للجميع حسب إرشادات وزارة الصحة
قالت شركة بنده للتجزئة، اليوم: إنه إلحاقًا إلى قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإغلاق فرع #هايبربنده الكعكية بمكة نتيجة اشتباه بحالات كورونا ببعض الموظفين، فقد تم افتتاح الفرع لخدمتكم مرة أخرى.
وقالت الشركة: نطمئنكم بأننا ملتزمون بتطبيق جميع إجراءات السلامة للجميع حسب إرشادات وزارة الصحة.
وقدّمت الشركة كل الشكر والتقدير لوزارات "الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية" بالعاصمة المقدسة.