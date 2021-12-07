أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي تعارض بين لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا، موضحة أن كليْهما يُساهمان في تقليل الأمراض، وتخفيف الأعراض. وقالت الوزارة: تطعيم الإنفلونزا لا يبطل مفعول لقاح كورونا، ويمكن الحصول على اللقاحين في الوقت نفسه، ولا ضرر في ذلك. وأضافت: الحصول على اللقاحين في الوقت نفسه لا يؤثر على شدة الآثار الجانبية. ودعت "الصحة" إلى تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية.

"الصحة": لا تعارض بين لقاحيْ "كورونا" والإنفلونزا الموسمية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-07 أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي تعارض بين لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا، موضحة أن كليْهما يُساهمان في تقليل الأمراض، وتخفيف الأعراض.



وقالت الوزارة: تطعيم الإنفلونزا لا يبطل مفعول لقاح كورونا، ويمكن الحصول على اللقاحين في الوقت نفسه، ولا ضرر في ذلك.



وأضافت: الحصول على اللقاحين في الوقت نفسه لا يؤثر على شدة الآثار الجانبية.



ودعت "الصحة" إلى تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443 02:14 PM

"الصحة": لا تعارض بين لقاحيْ "كورونا" والإنفلونزا الموسمية أكدت أن تلقيهما في الوقت نفسه لا يؤثر على شدة الآثار الجانبية





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أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي تعارض بين لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا، موضحة أن كليْهما يُساهمان في تقليل الأمراض، وتخفيف الأعراض.



وقالت الوزارة: تطعيم الإنفلونزا لا يبطل مفعول لقاح كورونا، ويمكن الحصول على اللقاحين في الوقت نفسه، ولا ضرر في ذلك.



وأضافت: الحصول على اللقاحين في الوقت نفسه لا يؤثر على شدة الآثار الجانبية.



ودعت "الصحة" إلى تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية.