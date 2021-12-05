"إغاثي" الملك سلمان للإغاثة يوزع 1700 حقيبة شتوية في باكستان
للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة زيارت بإقليم بلوشستان
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس 1700 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة زيارت بإقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 11900 فرد.
يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الكسوة الشتوية الذي ينفذه المركز في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة لعام 2021م.
"إغاثي" الملك سلمان للإغاثة يوزع 1700 حقيبة شتوية في باكستان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-05
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس 1700 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة زيارت بإقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 11900 فرد.
يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الكسوة الشتوية الذي ينفذه المركز في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة لعام 2021م.
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
06:01 PM
"إغاثي" الملك سلمان للإغاثة يوزع 1700 حقيبة شتوية في باكستان
للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة زيارت بإقليم بلوشستان
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس 1700 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة زيارت بإقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 11900 فرد.
يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الكسوة الشتوية الذي ينفذه المركز في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة لعام 2021م.