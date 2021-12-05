"إغاثي" الملك سلمان للإغاثة يوزع 1700 حقيبة شتوية في باكستان

للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة زيارت بإقليم بلوشستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس 1700 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة زيارت بإقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 11900 فرد.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الكسوة الشتوية الذي ينفذه المركز في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة لعام 2021م.