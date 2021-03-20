توجيه من أمير حائل بتسهيل أعمال المنظّمين لفعاليات ملتقى الإبداع

خصَّ الإدارات الحكومية والأهلية ورحَّب بالضيوف والانطلاقة بعد غد

وجّه أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الإدارات الحكومية والأهلية، بتسهيل أعمال اللجان المنظمة لفعاليات ملتقى حائل السنوي للإبداع، والإسهام بنجاح الفعاليات والاستفادة من مخرجات الجلسات الحوارية في الملتقى، الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، بالشراكة مع مجلس شباب حائل.

وأكد الأمير، في تصريح بمناسبة قرب انطلاق الملتقى في نسخته الأولى، أهمية الملتقيات العلمية والإبداعية التي تسهم في إبراز المواهب الشابة وتدفعهم إلى مزيد من الإبداع، مثنياً على الدور الفاعل لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، والشراكة الفاعلة من مجلس شباب المنطقة، مرحباً بضيوف حائل المشاركين في فعاليات الملتقى وجلساته الحوارية من مختلف مناطق المملكة.

يُشار إلى أن الملتقى في نسخته الأولى يحظى بدعمٍ من أمير منطقة حائل، ومتابعة من نائبه، وينطلق بعد غد الإثنين؛ بمشاركة عددٍ من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي؛ حيث تتضمن الفعاليات جلسات حوارية، ومسابقات مفتوحة لاكتشاف المواهب، وعروضاً للمبدعين يجري خلالها إتاحة الفرصة للشباب والفتيات لتقديم إنتاجهم الإبداعي؛ إضافة إلى تكريم المبدعين.