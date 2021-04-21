عقب سياسات السحب من الاحتياطي.. الليرة التركية تواصل تراجعها

طالبت أحزابُ المعارضة المسؤولين بتفسير انخفاض الاحتياطيات الأجنبية

واصلت الليرة التركية تراجعها مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تصريح للرئيس رجب طيب أردوغان قال فيه إن البنك المركزي قد يسحب مرة أخرى من احتياطياته من العملات الأجنبية إذا لزم الأمر.



ووفقًا لما رصدته وكالة "بلومبرج" للأنباء؛ فقد تراجعت الليرة بنسبة 1.1% خلال خطاب أردوغان، وتراجعت بنسبة 0.6% ليتم تداولها عند 8.166 ليرة لكل دولار عند الساعة الثانية و23 دقيقة من بعد ظهر اليوم بتوقيت إسطنبول، بحسب "الألمانية".



وتطالب أحزاب المعارضة، المسؤولين بتفسير انخفاض الاحتياطيات الأجنبية خلال تولي صهر أردوغان "براءت ألبيرق" منصب وزير الخزانة والمالية.



وأكد أردوغان أنه لم يتم إهدار الاحتياطيات؛ وإنما تم استخدامها لتمويل عجز الحساب الجاري، ويمكن السحب منها مرة أخرى.



وقال: إن البنك المركزي لديه حاليًا احتياطيات تقدر بنحو 90 مليار دولار.