أعلن مكتب تعليم محافظة بدر لمنطقة المدينة المنورة تعليق الدراسة ليوم غد الأحد في كافة المدارس التابعة لمكتب تعليم بدر ومركز الرايس والمسيجيد ومدراس القاحة وذلك حرصا على سلامة الطلاب والطالبات. وجاء تعليق الدراسة بناءً على التنبيهات المتقدمة لرئاسة الأرصاد وتنبيهات إدارة الدفاع المدني عن حالة الأجواء الممطرة والآثار المترتبة عليها.

تعليق الدراسة غداً الأحد بمحافظة بدر والرايس والمسيجيد والقاحة ماجد الرفاعي سبق 2018-02-24 أعلن مكتب تعليم محافظة بدر لمنطقة المدينة المنورة تعليق الدراسة ليوم غد الأحد في كافة المدارس التابعة لمكتب تعليم بدر ومركز الرايس والمسيجيد ومدراس القاحة وذلك حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.



وجاء تعليق الدراسة بناءً على التنبيهات المتقدمة لرئاسة الأرصاد وتنبيهات إدارة الدفاع المدني عن حالة الأجواء الممطرة والآثار المترتبة عليها.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 08:20 PM

تعليق الدراسة غداً الأحد بمحافظة بدر والرايس والمسيجيد والقاحة بناءً على تنبيهات "الأرصاد" و"الدفاع المدني"





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أعلن مكتب تعليم محافظة بدر لمنطقة المدينة المنورة تعليق الدراسة ليوم غد الأحد في كافة المدارس التابعة لمكتب تعليم بدر ومركز الرايس والمسيجيد ومدراس القاحة وذلك حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.



وجاء تعليق الدراسة بناءً على التنبيهات المتقدمة لرئاسة الأرصاد وتنبيهات إدارة الدفاع المدني عن حالة الأجواء الممطرة والآثار المترتبة عليها.