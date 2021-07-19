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غيوم وأمطار والرياض موعودة.. الحصيني يرسم خارطة أجواء الـ24 ساعة القادمة

قال: بلغت الرطوبة في الرياض 80% كأنها مدينة ساحلية.. تروية مستمرة لليوم الخامس

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الاثنين لصباح الثلاثاء -إن شاء الله- أن تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، بعضها ممطر بأمطار رعدية من خفيفة لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران، والمدينة، ومكة، وعمان، واليمن).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ارتفاع الرطوبة منذ عدة أيام في منطقة الرياض؛ لكن فجر اليوم الاثنين 9/ 12/ 1442هـ الساعة "5" فاقَ الأيام الماضية.

وتابع: بلغت في الرياض 80% كأنها مدينة ساحلية، والسحب الرعدية شرق منطقة مكة ونجران، والحرارة في عموم منطقة الرياض أقل من شمال المملكة.

وقال الحصيني: حالة #تروية مستمرة -إن شاء الله- في يومها الخامس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غيوم وأمطار والرياض موعودة.. الحصيني يرسم خارطة أجواء الـ24 ساعة القادمة
سبق

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الاثنين لصباح الثلاثاء -إن شاء الله- أن تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، بعضها ممطر بأمطار رعدية من خفيفة لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران، والمدينة، ومكة، وعمان، واليمن).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ارتفاع الرطوبة منذ عدة أيام في منطقة الرياض؛ لكن فجر اليوم الاثنين 9/ 12/ 1442هـ الساعة "5" فاقَ الأيام الماضية.

وتابع: بلغت في الرياض 80% كأنها مدينة ساحلية، والسحب الرعدية شرق منطقة مكة ونجران، والحرارة في عموم منطقة الرياض أقل من شمال المملكة.

وقال الحصيني: حالة #تروية مستمرة -إن شاء الله- في يومها الخامس.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
08:57 AM

غيوم وأمطار والرياض موعودة.. الحصيني يرسم خارطة أجواء الـ24 ساعة القادمة

قال: بلغت الرطوبة في الرياض 80% كأنها مدينة ساحلية.. تروية مستمرة لليوم الخامس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الاثنين لصباح الثلاثاء -إن شاء الله- أن تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، بعضها ممطر بأمطار رعدية من خفيفة لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران، والمدينة، ومكة، وعمان، واليمن).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ارتفاع الرطوبة منذ عدة أيام في منطقة الرياض؛ لكن فجر اليوم الاثنين 9/ 12/ 1442هـ الساعة "5" فاقَ الأيام الماضية.

وتابع: بلغت في الرياض 80% كأنها مدينة ساحلية، والسحب الرعدية شرق منطقة مكة ونجران، والحرارة في عموم منطقة الرياض أقل من شمال المملكة.

وقال الحصيني: حالة #تروية مستمرة -إن شاء الله- في يومها الخامس.

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