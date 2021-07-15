شاهد.. "تاج الرياض" يسجل انتصارًا للمملكة في مضمار إنجلترا
سجل مهر السنتين الجواد "تاج الرياض" ابن الفحل "محماس" فوزاً مشرفاً للمملكة مساء أمس على أرض مضمار Catterick في إنجلترا .
ويعود "تاج الرياض" لمالكة فيحان بن فيصل المنديل، وبقيادة الخيال "كليفرد لي"، والمدرب "بوريك"، حيث قدم أداء مبهرًا وصادقًا على الترشيحات، وحقق فوزاً لامعاً من أولى مشاركاته.
شاهد.. "تاج الرياض" يسجل انتصارًا للمملكة في مضمار إنجلترا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-15
سجل مهر السنتين الجواد "تاج الرياض" ابن الفحل "محماس" فوزاً مشرفاً للمملكة مساء أمس على أرض مضمار Catterick في إنجلترا .
ويعود "تاج الرياض" لمالكة فيحان بن فيصل المنديل، وبقيادة الخيال "كليفرد لي"، والمدرب "بوريك"، حيث قدم أداء مبهرًا وصادقًا على الترشيحات، وحقق فوزاً لامعاً من أولى مشاركاته.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
06:40 PM
شاهد.. "تاج الرياض" يسجل انتصارًا للمملكة في مضمار إنجلترا
سجل مهر السنتين الجواد "تاج الرياض" ابن الفحل "محماس" فوزاً مشرفاً للمملكة مساء أمس على أرض مضمار Catterick في إنجلترا .
ويعود "تاج الرياض" لمالكة فيحان بن فيصل المنديل، وبقيادة الخيال "كليفرد لي"، والمدرب "بوريك"، حيث قدم أداء مبهرًا وصادقًا على الترشيحات، وحقق فوزاً لامعاً من أولى مشاركاته.