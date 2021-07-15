شاهد.. "تاج الرياض" يسجل انتصارًا للمملكة في مضمار إنجلترا

سجل ‏مهر السنتين الجواد "تاج الرياض" ابن الفحل "محماس" فوزاً مشرفاً للمملكة مساء أمس على أرض مضمار Catterick في إنجلترا .

ويعود "تاج الرياض" لمالكة فيحان بن فيصل المنديل، وبقيادة الخيال "كليفرد لي"، والمدرب "بوريك"، حيث قدم أداء مبهرًا وصادقًا على الترشيحات، وحقق فوزاً لامعاً من أولى مشاركاته.