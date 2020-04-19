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البحرين.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفاتح بحضور 5 أشخاص

في توجيه ملكي

قررت البحرين فتح جامع الفاتح لصلاة الجمعة المقبلة، في ضوء توجيه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ووفقًا لما ذكرته "اليوم السابع" نقلًا عن صحيفة الأيام البحرينية: فقد صرح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أنه على إثر استمرار موجبات تعليق الجمع والجماعات وسائر التجمعات مما يستلزم استمرار الناس في الصلاة في البيوت؛ فإنه وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفي ضوء توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ فقد تقرر فتح جامع الفاتح لصلاة الجمعة.

ووفقًا للصحيفة: سيحضر الخطيب وعدد محدود لا يتجاوز عدد تجمعهم خمسة أشخاص، مع إلزامهم بلبس الكمامات وتحت رقابة الجهات الصحية المختصة، وذلك لنقل الخطبة والصلاة عبر أجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس، داعين الله عز وجل أن يحفظ وطننا العزيز وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمعين.

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البحرين.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفاتح بحضور 5 أشخاص
سبق

قررت البحرين فتح جامع الفاتح لصلاة الجمعة المقبلة، في ضوء توجيه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ووفقًا لما ذكرته "اليوم السابع" نقلًا عن صحيفة الأيام البحرينية: فقد صرح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أنه على إثر استمرار موجبات تعليق الجمع والجماعات وسائر التجمعات مما يستلزم استمرار الناس في الصلاة في البيوت؛ فإنه وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفي ضوء توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ فقد تقرر فتح جامع الفاتح لصلاة الجمعة.

ووفقًا للصحيفة: سيحضر الخطيب وعدد محدود لا يتجاوز عدد تجمعهم خمسة أشخاص، مع إلزامهم بلبس الكمامات وتحت رقابة الجهات الصحية المختصة، وذلك لنقل الخطبة والصلاة عبر أجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس، داعين الله عز وجل أن يحفظ وطننا العزيز وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمعين.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:02 PM

البحرين.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفاتح بحضور 5 أشخاص

في توجيه ملكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت البحرين فتح جامع الفاتح لصلاة الجمعة المقبلة، في ضوء توجيه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ووفقًا لما ذكرته "اليوم السابع" نقلًا عن صحيفة الأيام البحرينية: فقد صرح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أنه على إثر استمرار موجبات تعليق الجمع والجماعات وسائر التجمعات مما يستلزم استمرار الناس في الصلاة في البيوت؛ فإنه وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفي ضوء توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ فقد تقرر فتح جامع الفاتح لصلاة الجمعة.

ووفقًا للصحيفة: سيحضر الخطيب وعدد محدود لا يتجاوز عدد تجمعهم خمسة أشخاص، مع إلزامهم بلبس الكمامات وتحت رقابة الجهات الصحية المختصة، وذلك لنقل الخطبة والصلاة عبر أجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس، داعين الله عز وجل أن يحفظ وطننا العزيز وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمعين.

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