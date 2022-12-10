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مجهولون يطمسون جهازي ساهر بـ"البوية السوداء" على ساحل عسير

الاعتداء الثالث .. ومطالبة بمحاسبة المتسببين

فُوجئ عابرو طريق الساحل الدولي بعسير اليوم وتحديدًا شمال مركز عمق التابع لمحافظة البرك، بجهازي الرصد الآلي للسرعة "ساهر" وقد اكتسيا باللون الأسود؛ ما أدّى إلى تعطلهما عن ضبط المخالفين من متجاوزي السرعة ويعد هذا الاعتداء الثالث في المكان ذاته، حيث قام الجناة في المرة الأولى بصدم الجهازين إلى أن تم الإيقاع بهما أما الاعتداء الثاني والثالث فكان عبر طمسهما بالبوية السوداء .

وقالت مصادر "سبق"، إن الاعتداء وقع بعد ظهر اليوم على كابينتي "ساهر" أمام محطة الدحناني الواقعة بين مركز عمق وسعيدة الصوالحة وطال الجهازان الجاثمان على قارعتي الطريق اللذين تعرّضا للرش بالبوية السوداء في محاولة لتعطيل عملهما وشل قدرتهما على رصد السرعة الزائدة في تصرف لا مسؤول .

وعاد المواطنون يطالبون الجهات المعنية بسرعة ضبط المعتدين الذين يعبثون بالممتلكات العامة ويتعدون على هذه الأنظمة المتقدمة التي وُضعت من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات وإيقاع أشد العقوبة عليهم بما يضمن عدم تكرار ذلك ويشهد الطريق ذاته حوادث متكررة ذهب ضحيتها الكثير في ظل عدم التقيد بالسرعة المحددة.

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مجهولون يطمسون جهازي ساهر بـ"البوية السوداء" على ساحل عسير
سبق

فُوجئ عابرو طريق الساحل الدولي بعسير اليوم وتحديدًا شمال مركز عمق التابع لمحافظة البرك، بجهازي الرصد الآلي للسرعة "ساهر" وقد اكتسيا باللون الأسود؛ ما أدّى إلى تعطلهما عن ضبط المخالفين من متجاوزي السرعة ويعد هذا الاعتداء الثالث في المكان ذاته، حيث قام الجناة في المرة الأولى بصدم الجهازين إلى أن تم الإيقاع بهما أما الاعتداء الثاني والثالث فكان عبر طمسهما بالبوية السوداء .

وقالت مصادر "سبق"، إن الاعتداء وقع بعد ظهر اليوم على كابينتي "ساهر" أمام محطة الدحناني الواقعة بين مركز عمق وسعيدة الصوالحة وطال الجهازان الجاثمان على قارعتي الطريق اللذين تعرّضا للرش بالبوية السوداء في محاولة لتعطيل عملهما وشل قدرتهما على رصد السرعة الزائدة في تصرف لا مسؤول .

وعاد المواطنون يطالبون الجهات المعنية بسرعة ضبط المعتدين الذين يعبثون بالممتلكات العامة ويتعدون على هذه الأنظمة المتقدمة التي وُضعت من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات وإيقاع أشد العقوبة عليهم بما يضمن عدم تكرار ذلك ويشهد الطريق ذاته حوادث متكررة ذهب ضحيتها الكثير في ظل عدم التقيد بالسرعة المحددة.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
09:06 PM

مجهولون يطمسون جهازي ساهر بـ"البوية السوداء" على ساحل عسير

الاعتداء الثالث .. ومطالبة بمحاسبة المتسببين

A A A
محمد طيران - عسير
23
11,554

فُوجئ عابرو طريق الساحل الدولي بعسير اليوم وتحديدًا شمال مركز عمق التابع لمحافظة البرك، بجهازي الرصد الآلي للسرعة "ساهر" وقد اكتسيا باللون الأسود؛ ما أدّى إلى تعطلهما عن ضبط المخالفين من متجاوزي السرعة ويعد هذا الاعتداء الثالث في المكان ذاته، حيث قام الجناة في المرة الأولى بصدم الجهازين إلى أن تم الإيقاع بهما أما الاعتداء الثاني والثالث فكان عبر طمسهما بالبوية السوداء .

وقالت مصادر "سبق"، إن الاعتداء وقع بعد ظهر اليوم على كابينتي "ساهر" أمام محطة الدحناني الواقعة بين مركز عمق وسعيدة الصوالحة وطال الجهازان الجاثمان على قارعتي الطريق اللذين تعرّضا للرش بالبوية السوداء في محاولة لتعطيل عملهما وشل قدرتهما على رصد السرعة الزائدة في تصرف لا مسؤول .

وعاد المواطنون يطالبون الجهات المعنية بسرعة ضبط المعتدين الذين يعبثون بالممتلكات العامة ويتعدون على هذه الأنظمة المتقدمة التي وُضعت من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات وإيقاع أشد العقوبة عليهم بما يضمن عدم تكرار ذلك ويشهد الطريق ذاته حوادث متكررة ذهب ضحيتها الكثير في ظل عدم التقيد بالسرعة المحددة.

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