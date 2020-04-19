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"سكني" يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين في الدمام

عبر الاتصال المرئي.. بحضور عدد من قيادات ومنسوبي وسائل الإعلام

عقد برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، اليوم، ورشة عمل لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين الواقع ضمن ضاحية الواجهة بالدمام في مشروع "واحة الدمام"، إذ يأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة سابقاً بين وزارتي الإسكان والإعلام، ضمن مجموعة من المزايا الإسكانية التي تصب في خدمة منسوبي وزارة الإعلام، وكذلك الإعلاميين من حاملي بطاقة "المهني الإعلامي"، حيث شهدت الورشة مشاركة عدد من الإعلاميين والإعلاميات عبر الاتصال المرئي، وذلك بهدف التعرّف على مرئياتهم ومقترحاتهم في سبيل توفير بيئة سكنية جاذبة توفر التميز والخصوصية للإعلاميين في مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه الورشة كترجمة فعلية لما تم الإعلان عنه سابقاً من قِبل وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني" بتخصيص أحياء خاصة للإعلاميين، وهي إحدى الخطوات التي تعمل عليها الوزارة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، إذ عُقدت ورش سابقاً في كل من الرياض وجدة.

وشهدت الورشة توقيع المشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن سعيد، والرئيس التنفيذي لشركة جدارة العقارية المهندس ناصر الحمّاد اتفاقية إنشاء حي الإعلاميين، ضمن مشروع واحة الدمام الواقع ضمن ضاحية الواجهة في موقع استراتيجي على المدخل الغربي للدمام على طريق الدمام- الرياض، وتم تصميمه بمفهوم يلبي معايير جودة الحياة.

ويأتي إنشاء حي الإعلاميين ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لبناء مجتمعات إعلامية ذات أسلوب حياة ملائم يتميز بمساكن ومرافق متفردة ومحفزة تسهم في جعلها أفضل وجهة للإعلاميين، فيما تهدف إقامة مثل هذه الورش للوقوف فعلياً على احتياجات وتطلعات الإعلاميين والتناغم مع اهتماماتهم ومهاراتهم، وتحسين جودة الحياة وتوفير الأنشطة الملائمة للإعلامي وأسرته.

وفي إطار تحسين جودة الحياة تم اختيار مشروع من أهم المشاريع السكنية، وهو مشروع "واحة الدمام" بضاحية الواجهة بالدمام، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي ضمن بيئة متكاملة الخدمات، يضم أكثر من 2952 وحدة سكنية تصل مساحتها لـ500م2 من نوع فيلا وتاون هاوس بتصاميم عصرية فريدة تناسب الإعلاميين.

كما يتم العمل على أن يكون الحي ذا طابع خاص يعبر عن أسلوب حياة الإعلام، يجمع الخدمات المتكاملة من حدائق وملاعب متنوعة ورياض أطفال، ومرافق تجارية، ومقاهٍ ومرافق ترفيهية، ومدارس، ومساجد وغيرها، كما يقع الحي على مقربة من المركز التجاري إضافة إلى وجود أرصفة مشاة ومضمار دراجات.

سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين في الدمام
سبق

عقد برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، اليوم، ورشة عمل لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين الواقع ضمن ضاحية الواجهة بالدمام في مشروع "واحة الدمام"، إذ يأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة سابقاً بين وزارتي الإسكان والإعلام، ضمن مجموعة من المزايا الإسكانية التي تصب في خدمة منسوبي وزارة الإعلام، وكذلك الإعلاميين من حاملي بطاقة "المهني الإعلامي"، حيث شهدت الورشة مشاركة عدد من الإعلاميين والإعلاميات عبر الاتصال المرئي، وذلك بهدف التعرّف على مرئياتهم ومقترحاتهم في سبيل توفير بيئة سكنية جاذبة توفر التميز والخصوصية للإعلاميين في مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه الورشة كترجمة فعلية لما تم الإعلان عنه سابقاً من قِبل وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني" بتخصيص أحياء خاصة للإعلاميين، وهي إحدى الخطوات التي تعمل عليها الوزارة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، إذ عُقدت ورش سابقاً في كل من الرياض وجدة.

وشهدت الورشة توقيع المشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن سعيد، والرئيس التنفيذي لشركة جدارة العقارية المهندس ناصر الحمّاد اتفاقية إنشاء حي الإعلاميين، ضمن مشروع واحة الدمام الواقع ضمن ضاحية الواجهة في موقع استراتيجي على المدخل الغربي للدمام على طريق الدمام- الرياض، وتم تصميمه بمفهوم يلبي معايير جودة الحياة.

ويأتي إنشاء حي الإعلاميين ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لبناء مجتمعات إعلامية ذات أسلوب حياة ملائم يتميز بمساكن ومرافق متفردة ومحفزة تسهم في جعلها أفضل وجهة للإعلاميين، فيما تهدف إقامة مثل هذه الورش للوقوف فعلياً على احتياجات وتطلعات الإعلاميين والتناغم مع اهتماماتهم ومهاراتهم، وتحسين جودة الحياة وتوفير الأنشطة الملائمة للإعلامي وأسرته.

وفي إطار تحسين جودة الحياة تم اختيار مشروع من أهم المشاريع السكنية، وهو مشروع "واحة الدمام" بضاحية الواجهة بالدمام، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي ضمن بيئة متكاملة الخدمات، يضم أكثر من 2952 وحدة سكنية تصل مساحتها لـ500م2 من نوع فيلا وتاون هاوس بتصاميم عصرية فريدة تناسب الإعلاميين.

كما يتم العمل على أن يكون الحي ذا طابع خاص يعبر عن أسلوب حياة الإعلام، يجمع الخدمات المتكاملة من حدائق وملاعب متنوعة ورياض أطفال، ومرافق تجارية، ومقاهٍ ومرافق ترفيهية، ومدارس، ومساجد وغيرها، كما يقع الحي على مقربة من المركز التجاري إضافة إلى وجود أرصفة مشاة ومضمار دراجات.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
04:28 PM

"سكني" يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين في الدمام

عبر الاتصال المرئي.. بحضور عدد من قيادات ومنسوبي وسائل الإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، اليوم، ورشة عمل لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين الواقع ضمن ضاحية الواجهة بالدمام في مشروع "واحة الدمام"، إذ يأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة سابقاً بين وزارتي الإسكان والإعلام، ضمن مجموعة من المزايا الإسكانية التي تصب في خدمة منسوبي وزارة الإعلام، وكذلك الإعلاميين من حاملي بطاقة "المهني الإعلامي"، حيث شهدت الورشة مشاركة عدد من الإعلاميين والإعلاميات عبر الاتصال المرئي، وذلك بهدف التعرّف على مرئياتهم ومقترحاتهم في سبيل توفير بيئة سكنية جاذبة توفر التميز والخصوصية للإعلاميين في مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه الورشة كترجمة فعلية لما تم الإعلان عنه سابقاً من قِبل وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني" بتخصيص أحياء خاصة للإعلاميين، وهي إحدى الخطوات التي تعمل عليها الوزارة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، إذ عُقدت ورش سابقاً في كل من الرياض وجدة.

وشهدت الورشة توقيع المشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن سعيد، والرئيس التنفيذي لشركة جدارة العقارية المهندس ناصر الحمّاد اتفاقية إنشاء حي الإعلاميين، ضمن مشروع واحة الدمام الواقع ضمن ضاحية الواجهة في موقع استراتيجي على المدخل الغربي للدمام على طريق الدمام- الرياض، وتم تصميمه بمفهوم يلبي معايير جودة الحياة.

ويأتي إنشاء حي الإعلاميين ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لبناء مجتمعات إعلامية ذات أسلوب حياة ملائم يتميز بمساكن ومرافق متفردة ومحفزة تسهم في جعلها أفضل وجهة للإعلاميين، فيما تهدف إقامة مثل هذه الورش للوقوف فعلياً على احتياجات وتطلعات الإعلاميين والتناغم مع اهتماماتهم ومهاراتهم، وتحسين جودة الحياة وتوفير الأنشطة الملائمة للإعلامي وأسرته.

وفي إطار تحسين جودة الحياة تم اختيار مشروع من أهم المشاريع السكنية، وهو مشروع "واحة الدمام" بضاحية الواجهة بالدمام، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي ضمن بيئة متكاملة الخدمات، يضم أكثر من 2952 وحدة سكنية تصل مساحتها لـ500م2 من نوع فيلا وتاون هاوس بتصاميم عصرية فريدة تناسب الإعلاميين.

كما يتم العمل على أن يكون الحي ذا طابع خاص يعبر عن أسلوب حياة الإعلام، يجمع الخدمات المتكاملة من حدائق وملاعب متنوعة ورياض أطفال، ومرافق تجارية، ومقاهٍ ومرافق ترفيهية، ومدارس، ومساجد وغيرها، كما يقع الحي على مقربة من المركز التجاري إضافة إلى وجود أرصفة مشاة ومضمار دراجات.

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